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Спорт

Ребров знайшов заміну Циганкову та Миколенку: кого довикликали до збірної України

9:12 5 жовтня 2024
Віктор Циганков та Віталій Миколенко

Головному тренеру збірної України Сергію Реброву довелося вносити корективи до списку футболістів команди, яких викликали для підготовки до матчів Ліги націй проти Грузії (11 жовтня у Познані) та Чехії (14 жовтня у Вроцлаві), повідомляє офіційний сайт УАФ.

Через м'язові травми у жовтневих поєдинках не зможуть взяти участь півзахисник «Жирони» Віктор Циганков (близько п'яти тижнів у лазареті) та захисник «Евертона» Віталій Миколенко (три тижні). Натомість у розташування збірної викликані атакувальний півзахисник «Динамо» Андрій Ярмоленко та гравець центру оборони американського «Остіна» Олександр Сваток.

Нагадаємо, що команда Реброва, яка ще раніше втратила через травми Руслана Малиновського з «Дженоа» і Олександра Зінченка з «Арсенала», невдало стартувала в розіграші Ліги націй, програвши суперникам з Албанії (1:2) та Чехії (2:3).

Становище команд у групі: 1. Грузія — 6 очок (різниця м'ячів — 6:1); 2. Албанія — 3 (2:2); 3. Чехія — 3 (4:6); 4. Україна — 0 (3:5).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у родині головного тренера збірної України Сергія Реброва трапилося горе.

Фото ФК «Динамо»

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