Ребров знайшов заміну Циганкову та Миколенку: кого довикликали до збірної України

Головному тренеру збірної України Сергію Реброву довелося вносити корективи до списку футболістів команди, яких викликали для підготовки до матчів Ліги націй проти Грузії (11 жовтня у Познані) та Чехії (14 жовтня у Вроцлаві), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Через м'язові травми у жовтневих поєдинках не зможуть взяти участь півзахисник «Жирони» Віктор Циганков (близько п'яти тижнів у лазареті) та захисник «Евертона» Віталій Миколенко (три тижні). Натомість у розташування збірної викликані атакувальний півзахисник «Динамо» Андрій Ярмоленко та гравець центру оборони американського «Остіна» Олександр Сваток.

Нагадаємо, що команда Реброва, яка ще раніше втратила через травми Руслана Малиновського з «Дженоа» і Олександра Зінченка з «Арсенала», невдало стартувала в розіграші Ліги націй, програвши суперникам з Албанії (1:2) та Чехії (2:3).

Становище команд у групі: 1. Грузія — 6 очок (різниця м'ячів — 6:1); 2. Албанія — 3 (2:2); 3. Чехія — 3 (4:6); 4. Україна — 0 (3:5).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у родині головного тренера збірної України Сергія Реброва трапилося горе.

Фото ФК «Динамо»

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