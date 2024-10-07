В Україні скоротили термін явки до ТЦК за повісткою: як це вплине на мобілізацію

В Україні почали не тільки розсилати повістки поштою, а й скоротили з 1 жовтня термін явки до ТЦК.

Про це сказав адвокат, голова адвокатського об’єднання «Кравець і Партнери» Ростислав Кравець в етері «Апостроф TV».

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«Були внесені зміни в сам порядок, яким чином після отримання повістки особа повинна з’явитися до ТЦК. Цей термін був… зменшений з 14 до 7 діб», — пояснив адвокат.

Коментуючи це рішення уряду, адвокат сказав, що потрібно поцікавитися у ініціаторів законопроєкту, для чого вони скоротили термін явки.

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«Тому зміна терміну на фоні інших змін, щодо і бронювання, і заяв представників держави про те, що дуже велика кількість заброньованих, яких вважають, що вони незаконно заброньовані, у пересічних громадян викликає багато запитань», — додав Кравець.

За великим же рахунком, вважає юрист, нововведення не вплине на процес мобілізації, оскільки «жодним чином принципово нічого не змінює».

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Нагадаємо, раніше ексголовнокомандувач Валерій Залужний пояснив, чому він виступає проти мобілізації 20-річних, як це пропонують деякі нардепи.

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