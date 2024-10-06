Мобілізація 20-річних: Залужний пояснив, чому він проти

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який влітку цього року став Надзвичайним та Повноважним послом України у Великобританії, в Лондоні зустрівся з українськими студентами і, зокрема, висловив свою точку зору на мобілізацію молоді.

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Як пишуть «Букви», Залужний зазначив, що ще очолюючи Збройні Сили України, він виступав проти мобілізації молоді віком до 25 років, підкреслюючи що молодих людей потрібно максимально берегти.

«Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось — їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну», — зазначив посол.

Він назвав людей 18−25 років «зовсім іншими» у порівнянні з людьми старшого покоління з пострадянським менталітетом, з якими працювати дещо важче.

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«Якщо ми візьмемо 50-річного „дядьку“, ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це „може зробити хтось інший“ за них», — сказав Залужний.

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На його переконання, примусово залучати молодь до війська можна лише у крайньому разі: «Якщо країна дійде до такого бар’єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18−25 років, бо це абсолютно інші люди».

Після зустрічі зі студентами Валерій Залужний на своїй сторінці у соцмережі написав, що понад 400 студентів з усієї Великої Британії взяли участь у жвавій дискусії, під час якої порушували теми війни, озброєння та інвестицій.

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«Було надзвичайно приємно бачити таких активних, розумних і небайдужих молодих людей. Саме вони — майбутні міністри, прем’єр-міністри та лідери, які через 15−20 років будуть визначати глобальну політику», — додав він.

Нагадаємо, що раніше секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі ток-шоу висловився з приводу доцільності зниження мобілізаційного віку до 20 років.

Фото зі сторінки Валерія Залужного

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