«Укрпошта» почала розсилати повістки до ТЦК: хто їх отримає першими

Повістки, які згенеровані у електронному реєстрі, вже почали розсилати військовозобов’язаним по пошті.

Як повідомляє ТСН.ua, тільки 17 вересня через «Укрпошту» було надіслано 6000 таких повісток. Адвокатка Таміла Алексик не виключає, що дані для генерації повісток, скоріш за все, були отримані з відкритих реєстрів та «Дії», до яких є доступ у Міноборони. Але найпершими їх можуть отримати саме ті військовозобов’язані, які оновили свої дані до 16 липня. Адже інформація про них давно є у ТЦК та СП.

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За її словами, наразі повістку не обов'язково вручати людині в руки під особистий підпис, як це було раніше. «Ті часи пройшли. Порядок вручення повісток прописаний у Постанові Кабміну № 560, до нього внесли чимало змін. І з цього документу мене найбільше тривожить пункт про особливості вручення повісток — якщо особа не отримала повістку особисто або її не було за місцем реєстрації, то вважається, що людина все рівно отримала повістку. Саме це у найближчому майбутньому створить чимало проблем», — запевняє Таміла Алексик.

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Наразі належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК та СП є:

Отримання поштового відправлення із підтвердженням цього факту;

Відмова отримати поштове відправлення із відповідною відміткою про це;

Проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;.

Проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншу адресу місця проживання.

«Я дуже сумніваюсь, що хтось буде ходити та вручати листи з повістками військовозобов’язаним або стукати до них у двері. Також навряд чи — це будуть повідомлення на телефон, бо для цього потрібно мати наявні контакти усіх призовників від 18 до 60 років. Тому гадаю, що це буде відповідна процедура, яка передбачена „Укрпоштою“ — повідомлення про вручення. Лист буде зберігатися на пошті і у нього буде певний термін зберігання, коли людина має за ним прийти», — пояснює адвокатка та додає, що такий порядок вручення повісток не враховує важливих обставин, які можуть виникати у громадян. Отже, проблеми неминучі.

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Наприклад, може бути так, що військовозобов'язаний знаходиться у відрядженні та має підтверджувальні документи. Але через те, що він вчасно не відреагував на повістку, людину можуть записати в ухилянти, що спричине багато проблем. Цей момент не був передбачений законодавцями при підготовці нового мобілізаційного закону.

Вона прогнозує, що після масового розсилання повісток поштою у адвокатів розпочнеться справжній бум з документального підтвердження, що людина фізично не могла отримати повістку, бо знаходилася у відряджені або перебувала у лікарні: «Якщо людина захворіла і потрапила до лікарні, як вона може відвідати поштове відділення, щоб забрати лист з повісткою? Вона навіть не знає про її існування. Людина може перебувати після операції, знаходитися на стаціонарному лікуванні. Вона не відмовляється отримати повістку, тому буде оскаржувати таке рішення у судовому порядку, хоча на це доведеться витратити чимало часу та здоров’я. Інше питання — для чого все це робиться. Гадаю, що тут ціль одна — посилення силової мобілізації. А от чи буде від цього користь — велике питання».

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На певні прогалини в законодавстві звертає увагу і нардеп Ігор Фріс. У якості приклада він навів ситуацію зі своєю донькою, якій прийшла податкова вимога щодо погашення боргу з податку на нерухомість, хоча та кожен рік його сплачує, а цього року їй навіть повідомлення не прийшло на реальну адресу.

«Натомість повідомлення прийшло на іншу адресу, мою, де донька не прописана та не проживає вже багато років. З’ясувалося, що „Укрпошта“ поставила відмітку про те, що донька не проживає за своєю реальною адресою, не прописана там і листа від податкової не отримала. От така колізія. Але справа в тому, що схожа процедура передбачена і у законі про мобілізацію в частині вручення повісток поштою», — зазначив голова підкомітету з питань діяльності органів юстиції, органів виконання покарань та пробації комітету ВРУ з питань правової політики.

Подібні дії на «Укрпошті» можуть загрожувати тим, що військовозобов’язаним будуть ставити відмітки, що вони не отримували повісток і не проживають за вказаними адресами, що потягне за собою надання ТЦК права звертатися до суду щодо примусового приводу такої особи та обмеження її у праві керувати транспортним засобом, а в подальшому, у разі неспроможності оплатили штраф 17−25 тисяч гривень за порушення закону про мобілізацію, органами виконавчої служби накладатимуться арешти на рахунки та нерухомість таких громадян. При цьому людина може навіть не підозрювати, що хтось її кудись викликає — адже повістки вже ніхто під особистий розпис не принесе, а на пошті вони будуть відмічатися як неотримані.

Ігор Фріс додав, що свого часу попереджав колег, але до нього не дослухалися. Він прогнозує, що через місяць на ТЦК чекає «космічне навантаження» через вал звернень до суду по таких повістках. «Суди будуть завалені зверненнями від ТЦК та забезпечувальних процедур щодо накладення арештів», — підсумовує нардеп.

Раніше юристи пояснювали, що мають зробити заброньовані військовозобов'язані, аби їх не мобілізували.

Фото зі сторінки «Укрпошти» у соцмережах

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