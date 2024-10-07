Глибоке декольте — не для зустрічі з дітьми: Меган Маркл «нарвалася» на критику через своє вбрання

Через те, що принц Гаррі та Меган Маркл стали вести свої проєкти нарізно, колишня актриса все частіше стала з'являтися без свого чоловіка.

Так, позавчора, 5 жовтня, вона відвідала гала-вечір Дитячої лікарні Лос-Анджелеса, який пройшов у готелі JW Marriott LA Live, пишуть ЗМІ.

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На заході герцогиня Сассекська з'явилася у червоній сукні Carolina Herrera, яку вона вже одягала у 2021 році на гала-концерт у Нью-Йорку з нагоди Дня ветеранів у США.

Цього разу її образ доповнювали босоніжки на підборах у тон, золотий браслет та кілька каблучок. Волосся Меган залишила розпущеним.

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Образ герцогині викликав хвилю гарячих суперечок у мережі. Багато інтернет-користувачів визнали, що Меган виглядала розкішно, проте деяким здалося, що така яскрава сукня з глибоким декольте — не зовсім придатне вбрання для благодійного вечора і зустрічі з дітьми, які є пацієнтами клініки.

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«Я очікував побачити скромнішу сукню на благодійному заході. Це не вечірка в нічному клубі», — написав один з користувачів мережі, і багато хто з ним погодився.

Також громадськість звернула увагу на те, що Меган вийшла у світ без свого чоловіка, принца Гаррі. Але в цілому відношення публіки було позитивним, адже жінка вирішила вибудовувати власний бренд, що не може не викликати повагу.

Нагадаємо, мережею також ширяться чутки про те, що Меган Маркл готує вихід власних мемуарів про своє життя у Великій Британії. Герцогиня неодноразово згадувала в інтерв'ю про якісь щоденники, які вела під час життя у палаці, і натякала на можливу їхню публікацію.

Фото https://www.yahoo.com/entertainment/duchess

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