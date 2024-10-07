У родині Мадонни знов горе: брат зірки помер через кілька днів після смерті їх мачухи

Брат Мадонни Крістофер Чікконе помер у віці 63 років. Смерть молодшого брата співачки настала через кілька днів після смерті Джоан Клер Чікконе, їх мачухи, яка померла після короткої боротьби з раком. Раніше повідомлялося про смерть старшого брата Мадонни — Ентоні Чікконе.

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Незрозуміло, що призвело до смерті Крістофера, і королева поп-музики, на яку нещодавно подали до суду власні фанати, досі не прокоментувала його смерть публічно. Їхні стосунки протягом багатьох років були схожі на американські гірки, пише The Mirror.

Крістофер і Мадонна посварилися у 2008 році після того, як молодший брат випустив мемуари під назвою «Життя з моєю сестрою Мадонною». У своїй книзі він стверджував, що вони з колишнім чоловіком Мадонни Гаєм Річі «ніколи не ладнали». Він також сказав, що стосунки його сестри з кінорежисером стали «смертельним дзвоном для моїх стосунків з нею».

Протягом своєї кар'єри Крістофер був дизайнером, художником і режисером. Він працював за лаштунками різних концертів, музичних кліпів, фільмів тощо. Крістофер був одним з бек-вокалістів своєї сестри і був арт-директором її світового турне Blonde Ambition 1990 року. Він також знімав кліпи для Доллі Партон і Тоні Беннетта.

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Його кар'єра почалася, коли він став особистим асистентом, стилістом і художнім керівником Мадонни. Вони переїхали з Мічигану до Нью-Йорка, щоб здійснити мрію Мадонни стати співачкою.

Протягом багатьох років він боровся з алкоголізмом і наркоманією, а Мадонна оплачувала його лікування та реабілітацію. Хоча Мадонна звільнила його з посади тур-директора у 2003 році, а через п'ять років він написав свою скандальну книгу, в останні роки життя Крістофера їхні стосунки, схоже, налагодилися.

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В інтерв'ю Evening Standard у 2012 році Крістофер сказав, що вони з сестрою «зараз перебувають на абсолютно людському рівні». Він додав: «Наскільки я можу судити, у нас все добре».

Раніше писали, що Мадонна вперше у своїй кар'єрі виступила перед 1,6 млн людей на пляжі Копакабана у Ріо-де-Жанейро.

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