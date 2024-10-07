Ексглава КСУ Тупицький отримав нову підозру

Ексглава Конституційного суду Олександр Тупицький отримав нову підозру — за незаконний виїзд за кордон у березні 2022 року, повідомили у ДБР.

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«За матеріалами розслідування Державного бюро розслідувань прокурор повідомив про підозру колишньому Голові Конституційного Суду України, співробітнику Державної прикордонної служби України та заступнику начальника одного з районних відділів правоохоронного органу на Західній Україні», — йдеться у повідомленні ДБР.

Ім'я Тупицького прямо не називається, але це зрозуміло з тексту повідомлення.

За даними ДБР, до виїзду екссудді були причетні прикордонник та заступник начальника одного з районних відділів правоохоронного органу у Західній Україні. Вони також отримали підозри.

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Саме правоохоронець створив організовану групу, яка переправляла військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон та підшукував охочих скористатись їхніми послугами.

Для цього він найняв водія, який перевозив чоловіків за межі України на автомобілі через пропускні пункти, де працювали члени цього угруповання.

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Він особисто контролював, щоб прикордонники пропускали ці автомобілі без перевірки документів у пасажирів та огляду транспортного засобу. Натомість документи перевіряли лише у водія, і тільки його вносили до бази даних осіб, які перетнули державний кордон України.

За межами пункту пропуску водій виходив з автомобіля, передавав керування особі, яку він щойно незаконно вивіз з України, після чого повертався назад в Україну пішки, де отримував винагороду від правоохоронця.

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Автомобіль при цьому з незаконно переправленими громадянами України їхав далі і вже офіційно в’їжджав до сусідньої держави.

«За цією схемою у березні 2022 року покинув Україну й колишній Голова КСУ, щоб сховався від кримінальної відповідальності за вчинення низки злочинів у сфері правосуддя.

При цьому він сприяв незаконному перетину кордону ще двом громадянам, які їхали з ним в автомобілі», — йдеться у повідомленні ДБР.

Колишньому голові КСУ повідомлено про підозру у незаконному переправленні громадян через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України), а правоохоронцю та прикордоннику за частиною третьою цієї ж статті.

«За результатами міжнародного правового співробітництва від правоохоронних органів Угорщини отримано відомості щодо осіб, які у такий спосіб без проходження в Україні прикордонного і митного контролю, офіційно в’їхали до цієї держави», — додали у ДБР.

Нагадаємо, днями підозру отримав скандальний блогер Стахів, який зливав позиції ЗСУ.

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