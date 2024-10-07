Олег Винник повертається на сцену: де виступить співак

Популярний до війни співак Олег Винник вирішив допомогти своєму фан-клубу, який чомусь не завжди знає творчих планів Маестро, і оголосив, що він повертається на сцену після тривалої паузи.

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Це було зроблено на спеціальному сайті, де німецькою мовою йдеться про повернення Винника.

Зокрема, говориться, що після релізу пісні «Мої люди» Олег Винник готується до «сенсаційного повернення» з живим шоу.

Також у своєму Тік-Тоці співак-втікач опублікував відео, в якому оголосив концерти за кордоном та заявив, що він, мовляв, «дихає музикою та живе в піснях». Винник планує відіграти шоу в Німеччині, Польщі, Чехії та Австрії.

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Певно, через те, що там зараз знаходиться багато українців, які зможуть прийти на шоу. України в списку немає — адже небезпечно, до того ж сам співак за віком цілком підпадає під мобілізацію, навіщо ж ризикувати?

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Після появи анонсу стрепенувся і фан-клуб співака в Україні, очолюваний Валерією Барон.

«Починається нова епоха. Я неймовірно рада цій спільній нашій з вами події! Щось велике наближається… З любов'ю до всіх вас!» — написала Валерія Барон.

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При цьому Барон зазначила, що для того, щоб отримати квитки першими, необхідно зареєструватися на сайті, де вже стартував передпродаж.

На думку фахівців, поіменна реєстрація ведеться для того, щоб зрозуміти, скільки людей готові прийти на концерти.

А тим часом колишній друг співака, популярний телеведучий Анатолій Анатоліч пояснив, чому розірвав з ним усі зв'язки.

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