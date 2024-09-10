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Шоу-бізнес

«Протупив»: Анатолій Анатоліч про стосунки з Винником

22:01 12 вересня 2024
Анатолій Анатоліч

Український телеведучий Анатолій Анатоліч зізнався, що до початку великої війни вони з Олегом Винником товаришували. Але коли співак виїхав з України, то шоумен розірвав з ним зв'язки.

«У нас з ним були нормальні стосунки, коли він жив в Україні. Але він не повернувся у важливий момент. Мені шкода. Розумію та підтримую настрої суспільства. Олег Винник не зрозумів контекст і протупив, а потім не зміг собі й суспільству зізнатися, що набокопорив», — сказав Анатоліч.

Не оминув увагою Анатоліч і скандального репера Потапа, який теж втік з України та працює за кордоном.

«Він намагається перечекати війну, а після перемоги повернутися, нібито нічого не сталося. У мене таке відчуття, що він думає: «Зараз п*п*зд*ть і потім все буде нормально».

Нещодавно продюсер Олексій Потапенко (Потап) вирішив поглузувати з «колеги по цеху» Олега Винника, який виїхав з України та живе у Німеччині.

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