Звільнили з полону бійців ЗСУ: Третя штурмова відбила у росіян позиції у Харківській області

Бійці Третьої штурмової бригади (колишні «азовці») провели успішний наступ у Харківській області. Було відбито території та звільнено українських військових з полону.

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Про це йдеться в Telegram-каналі Третьої штурмової.

Як розповіли у бригаді, їх бійці атакували противника, та ліквідували ДРГ. А результатом цих боїв є не лише відбиті у ворога території, а й звільнення полонених.

«Це військовослужбовці приданих сил, і серед них: кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу», — сказано у повідомленні.

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Бійцям Третьої штурмової вдалось не тільки відкинути ворога, а і стабілізувати положення сил бригади на займаній ділянці фронту.

Зазначимо, що наприкінці серпня Третя штурмова бригада провела контрнаступальні операції в Харківській області. Завдяки цьому українським військам вдалося просунутися майже на 2 квадратні кілометри вглиб оборони противника. Бригада захопила батальйонний район оборони та кілька взводних і ротних опорних пунктів окупантів. Тоді командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький зазначив, що ці дії відвернули увагу російських військових від напрямку Макіївки.

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Нагадаємо, що нині військові експерти не виключають, що ЗСУ до кінця року будуть змушені залишити Покровськ.

Фото facebook.com/ab3.army

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