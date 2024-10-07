Бої за Покровськ: керівник естонської розвідки спрогнозував, чим і коли все закінчиться

Збройні сили росії все ще утримують ініціативу на лінії фронту, тож не виключено, що українці будуть змушені залишити Покровськ, де країна — друг рф допомагає ЗСУ, до кінця року. Про це заявив підполковник Янек Кессельманн, другий командувач Сил оборони й керівник розвідки Естонії, повідомляє news.err.ee.

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«Тактична ініціатива залишається в руках збройних сил рф. За останні сім днів відбувалося в середньому 167 обстрілів на день вздовж усієї лінії фронту. Майже 50 відсотків цих обстрілів противник зосередив на Донецькому напрямку, — повідомив Кессельманн на щотижневому брифінгу в Міністерстві оборони. - У напрямку міста Покровськ, яке знаходиться в центрі цих обстрілів, рф за останній тиждень просунулася приблизно на один-два кілометри. За наявною інформацією, відстань до околиць Покровська становить приблизно п'ять-сім кілометрів. Це свідчить про те, що при збереженні нинішньої інтенсивності Збройні сили України, швидше за все, будуть змушені вийти з міста Покровська до кінця року і зайняти позиції трохи глибше на своїй території».

Захоплення Вугледара російськими військами Янек Кессельманн назвав найбільш значущою подією минулого тижня на фронті.

«Після того, як українські сили вийшли з міста, війська росії увійшли до нього. За нашими оцінками, українські підрозділи зайняли вигідні оборонні позиції приблизно за сім-вісім кілометрів на північ. Оскільки Україна була змушена відступити з міста, ми, швидше за все, побачимо, що протиборчі сили консолідують свої дії на цьому напрямку», — сказав він.

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Кессельманн зазначив, що росія все ще має проблеми з набором кадрів.

«рф в черговий раз збільшила одноразові бонуси за призов. За п'ять місяців премії зросли приблизно з 5 000 до 20 000 євро. На додаток до цього зарплата в російських збройних силах майже в 10 разів перевищує середню заробітну плату в невеликих містах. Це говорить про те, що росія, ймовірно, не має або не може зібрати великий стратегічний ресурс, здатний на значний вплив, але вона продовжує компенсувати втрати, які вона повинна нести через дії України», — сказав він.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що через падіння Вугледара удар окупантів по Запоріжжю неминучий.

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