38.01 / 38.56 41.20 / 41.90
Київ: +3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Третя штурмова провела успішну операцію в окупованій Авдіївці: як це було

10:55 3 березня 2024
Випалена Авдіївка

Після виходу Сил оборони з Авдіївки на цьому напрямку продовжують точитися запеклі бої з ворогом. Проводять захисники і штурмові операції безпосередньо у знищеному місті.

Про одну з них відзвітували воїни Третьої окремої штурмової бригади.

За повідомленням прес-служби бригади, у місто зайшли штурмові групи «Вовча Зграя», NC13, «Десептикони» та 3 взвод. Загалом їм вдалося взяти в полон кількох окупантів, а ще більше 10 — знищити.

«Місто-привид. Завдяки спільним зусиллям трьох штурмових груп, декілька свино-собак були взяті в полон. Операція пройшла успішно на території вщент зруйнованої Авдіївки, де наші штурмовики демонстрували величезну відвагу та професіоналізм», — доповіли військові, показавши бойове відео.

РЕКЛАМА

Відзначимо, що за даними Об'єднаного прес-центру Сил оборони таврійського напрямку, за 4 місяці активної фази боїв за Авдіївку (за період з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року загальні втрати російських військ склали 47186 осіб, 364 танки, 248 артилерійських систем, 748 бойових бронемашин та 5 літаків.

Нині рф намагається зберегти темпи наступу навколо Авдіївки, проте їм заважає складний рельєф місцевості з водотоками.

РЕКЛАМА

497

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вогняний тигр

Ракам — приємні новини, Водоліям — важливі знайомства, Левам — вдалі перемовини: що обіцяють зорі на день Вогняного Тигра

Лічильник газу

Для споживачів газу полегшили передачу показань лічильників: що важливо знати

Роман Костенко

Мобілізація в Україні: у Раді визначилися, кого точно не призовуть

Зорі

Левам та Козерогам знадобиться рішучість, а Водоліям не треба боятися ризикувати: гороскоп на тиждень, 4 — 10 березня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту