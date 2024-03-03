Третя штурмова провела успішну операцію в окупованій Авдіївці: як це було

Після виходу Сил оборони з Авдіївки на цьому напрямку продовжують точитися запеклі бої з ворогом. Проводять захисники і штурмові операції безпосередньо у знищеному місті.

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Про одну з них відзвітували воїни Третьої окремої штурмової бригади.

За повідомленням прес-служби бригади, у місто зайшли штурмові групи «Вовча Зграя», NC13, «Десептикони» та 3 взвод. Загалом їм вдалося взяти в полон кількох окупантів, а ще більше 10 — знищити.

«Місто-привид. Завдяки спільним зусиллям трьох штурмових груп, декілька свино-собак були взяті в полон. Операція пройшла успішно на території вщент зруйнованої Авдіївки, де наші штурмовики демонстрували величезну відвагу та професіоналізм», — доповіли військові, показавши бойове відео.

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Відзначимо, що за даними Об'єднаного прес-центру Сил оборони таврійського напрямку, за 4 місяці активної фази боїв за Авдіївку (за період з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року загальні втрати російських військ склали 47186 осіб, 364 танки, 248 артилерійських систем, 748 бойових бронемашин та 5 літаків.

Нині рф намагається зберегти темпи наступу навколо Авдіївки, проте їм заважає складний рельєф місцевості з водотоками.

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