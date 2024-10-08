Справжність повістки вже можна перевірити у «Резерв+»: Міноборони випустило нову версію програми
Оновлена версія застосунку «Резерв+», запуск якої раніше анонсувало Міноборони, вже доступна та має кілька нововведень.
Як пише «Судово-юридична газета», версія має номер 1.2.0 і займає 26.9 МБ.
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Наразі вона доступна для iOS, на Android оновлення вийде найближчим часом.
Серед новацій:
- Бронювання відображається як окремий вид відстрочки;
- Додана функція оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів при скануванні QR кодів;
- Додана можливість перевірити дійсність повістки через QR-код.
Нагадаємо, що 9 листопада набуде чинності новий указ президента щодо продовження строку мобілізації. Отже, відстрочки військовозобов'язаним діятимуть саме до цієї дати, після чого їх потрібно буде продовжити.
Фото Pixabay36
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