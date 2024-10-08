Справжність повістки вже можна перевірити у «Резерв+»: Міноборони випустило нову версію програми

Оновлена версія застосунку «Резерв+», запуск якої раніше анонсувало Міноборони, вже доступна та має кілька нововведень.

Як пише «Судово-юридична газета», версія має номер 1.2.0 і займає 26.9 МБ.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: В Україні скоротили термін явки до ТЦК за повісткою: як це вплине на мобілізацію

Наразі вона доступна для iOS, на Android оновлення вийде найближчим часом.

РЕКЛАМА

Фото з відкритих джерел

Серед новацій:

РЕКЛАМА

Бронювання відображається як окремий вид відстрочки;

Додана функція оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів при скануванні QR кодів;

Додана можливість перевірити дійсність повістки через QR-код.

Нагадаємо, що 9 листопада набуде чинності новий указ президента щодо продовження строку мобілізації. Отже, відстрочки військовозобов'язаним діятимуть саме до цієї дати, після чого їх потрібно буде продовжити.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

36

Читайте нас у Facebook