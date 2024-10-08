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Суспільство та люди

Справжність повістки вже можна перевірити у «Резерв+»: Міноборони випустило нову версію програми

9:11 8 жовтня 2024
Чоловік з телефоном

Оновлена версія застосунку «Резерв+», запуск якої раніше анонсувало Міноборони, вже доступна та має кілька нововведень.

Як пише «Судово-юридична газета», версія має номер 1.2.0 і займає 26.9 МБ.

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Наразі вона доступна для iOS, на Android оновлення вийде найближчим часом.

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Фото з відкритих джерел

Серед новацій:

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  • Бронювання відображається як окремий вид відстрочки;
  • Додана функція оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів при скануванні QR кодів;
  • Додана можливість перевірити дійсність повістки через QR-код.

Нагадаємо, що 9 листопада набуде чинності новий указ президента щодо продовження строку мобілізації. Отже, відстрочки військовозобов'язаним діятимуть саме до цієї дати, після чого їх потрібно буде продовжити.

Фото Pixabay

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