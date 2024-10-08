Крутив шаурму, був баристою і офіціантом: популярний актор здивував зізнанням
Популярний актор, зірка серіалу «Батя» Єгор Козлов розповів про випробування та зміну професії під час великої війни. Відомо, що за цей час актор зробив пропозицію та одружився з акторкою та стилісткою Юлією Буйновською. Але справжнього весілля у них так і не було.
22 вересня Єгор відзначив другу річницю шлюбу з Юлією, з якою познайомився на кастингу одного з проєктів. За словами Козлова, справжнє весілля у них ще попереду.
«Ми лише розписалися в маленькому РАЦСі на Подолі, де були присутні найближчі друзі та родичі, — згадав Єгор в інтервʼю ТСН. — Після цього зʼїли тортик в кафе, де я тоді працював офіціантом. А справжнє весілля чекає на нас після перемоги. І ми дуже чекаємо на нього».
Молода сім’я Єгора та Юлії в умовах повномасштабного вторгнення пережила чимало випробувань. У перші місяці війни їм з Юлею довелося розлучитися: коли російські війська підійшли впритул до Києва, Козлов відправив дружину за кордон. Сам залишився в Києві, без роботи. Бо ж про акторство тоді годі було й говорити. За словами Єгора, то були найважчі часи для нього.
«Найстрашнішим було усвідомлення, що у 26 років я не вмію нічого, окрім як бути актором, — розказав Єгор. — Оскільки наша професія завмерла на багато місяців, мені довелось з нуля вчитись заробляти гроші, працюючи на звичайних роботах і заробляючи за місяць стільки, скільки до цього я заробляв за день. Я встиг і шаурму покрутити, і в магазині настільних ігор попрацювати, і баристою, і офіціантом. Проте цей шлях дуже сильно мене закарбував і продовжує карбувати. Я вдячний цій ситуації як мінімум за те, що став дорослішим».
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