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Шоу-бізнес

Я ревнивий: популярний актор не стримав почуття

10:22 5 жовтня 2024
Сергій Стрельніков

Популярний актор, зірка серіалу «Лікарка за покликанням» Сергій Стрельніков розповів про свої романи до одруження та шалену ревність. Відомо, що дружина Сергія — акторка Вікторія Литвиненко, і вперше вони зіграли подружню пару і на екрані.

Роман акторів почався на знімальному майданчику одного з серіалів. За словами Сергія, трапилось все, як мало трапитись. До того, як вони почали працювати разом і стали парою, Стрельніков певний час був сам і про стосунки не думав.

Сергій Стрельніков та Вікторія Литвиненко

«Це був мій свідомий вибір, — розказав актор в інтервʼю Viva! — Чекав на ту саму, єдину. Коли побачив Вікторію, зрозумів — ось вона! А коли познайомився ближче, пересвідчився, що це моя жінка».

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Стрельніков пригадав випадок, коли страшенно приревнував дружину.

«Якщо я розумію, що моя дружина може подобатися іншим чоловікам, бо Вікторія дуже красива, я не можу до цього ставитися дуже спокійно, — зізнався Сергій. — Тому так, звісно, що я ревнивий… Коли подарували троянди, то, пам’ятаю, що нервувався сильно з цього приводу. Приходжу додому і бачу великий букет троянд. Троянд рівно стільки, скільки їй років. І я причепився до дружини — звідки в тебе ці троянди? Пам’ятаю, як завівся через це. В свою чергу я намагаюся своїй дружині не давати приводу ревнувати».

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Нагадаємо, в Україні повністю перезнімають детективний серіал.

Фото журналу Viva!

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