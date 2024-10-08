Запрошені зіркові гості: повертається популярне кулінарне телешоу

В осінній етер повертається популярне ранкове кулінарне шоу автора та ведучого, відомого шеф-кухаря Хіменеса-Браво «Прокинься з Ектором». Відомо, що з початком повномасштабного вторгнення проєкт припиняв виробництво, а згодом запустився знову.

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Традиційно в новому сезоні на кухню до Ектора будуть приходити зіркові гості та ділитимуться своїм досвідом не лише в кулінарних, а й в романтичних справах.

— Я буду знаходити нові кулінарні поєднання з доступних та простих інгредієнтів, — сказав, починаючи сезон, Ектор.

За його словами головні інгредієнти будуть такими, аби кожен зміг з легкістю їх придбати та смачно приготувати вдома. Відомо, що до шеф-кухаря завітають Холостяк Олександр «Терен», Даша Квіткова, Григорій Бакланов та MELOVIN.

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Продюсери проєкту обіцяють, що головний Холостяк країни відкриє ексклюзивні подробиці особистого життя та зйомок реаліті. Відомо, що зйомки четвертого сезону проєкту «Прокинься з Ектором» відбулися у вересні цього року з дотриманням усіх безпекових правил під час повітряних тривог.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Ектор Хіменес-Браво розповів про життя під час повномасштабного вторгнення.

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