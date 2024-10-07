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Шоу-бізнес

Буде шоком: відомий шеф-кухар вразив своїм хобі

15:49 7 жовтня 2024
Ектор Хіменес-Браво

Відомий шеф-кухар та постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно вразив своєю світлиною, поділився своїм захопленням. На сторінці у соціальній мережі Ектор виклав світлину, на якій він стоїть за мольбертом, та пояснив, що живопис — його давнішня мрія.

- Можливо те, що я скажу буде для вас шоком, — підписав фото шеф-кухар. — Але так! У мене є художня освіта. Ба більше, я мріяв займатися цим професійно, але на жаль, у ті часи ця професія (саме у Колумбії) не вважалась престижною…

Памʼятаю, як дуже довго сперечався з батьками, вони були категорично проти моєї улюбленої справи, вони хотіли, щоб я став архітектором.

Але з того моменту пройшло багато часу, я виріс і НАРЕШТІ сам вирішую, чим мені займатися. І ось «Ура» у моїх руках олівці і мольберт!"

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Ектор наголосив, що ніколи не пізно починати щось нове, або повертатися до того, що колись приносило задоволення. Підписники підтримали шеф-кухаря та замилувалися його роботою.

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«Ви дуже гарно малюєте, продовжуйте і далі малювати», — написали у коментарях.

«Нічого собі, це треба використовувати у декорі блюд», — припустили шанувальники.

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«Ця людина хоч щось не вміє робити? — ставили собі питання дописувачі. — Це прекрасно, я в захваті».

Нагадаємо, голлівудський актор став гостем відомого українського шеф-кухаря.

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