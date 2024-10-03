Нарешті: стала відома дата премʼєри тринадцятого сезону «Холостяка»

Зйомки тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк», які викликали бурю у мережі, завершено, і канал оголосив дату премʼєри. Нагадаємо, проєкт знімався вперше за часів повномасштабного вторгнення росії в Україну. Його головним героєм став ветеран війни, який втратив обидві кінцівки Олександр Будько («Терен»). На своїй сторінці у соціальній мережі проєкт повідомив, що старт сезону відбудеться 1 листопада і зазвичай наступні епізоди будуть виходити по пʼятницям.

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Олександр Будько («Терен»)

«Ви закидали нас повідомленнями в дірект та в коментарях, — написали у повідомленні. — Знаємо, як ви чекали саме на цей допис!

Та-да-дам!

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Дивіться премʼєру проєкту «Холостяк» з 1 листопада, щопʼятниці".

Шанувальники реаліті, які вже давно чекали на цю інформацію, нарешті, дізналися новину.

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«Місяць ще чекати», — поскаржилися у коментарях.

«Нарешті», — зраділі шанувальники.

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«Цікаво, чи будуть цього сезону накачані ляльки», — дописувачі вже вже обмінюються припущеннями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, де знімалася Перша вечірка «Холостяка».

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