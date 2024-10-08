Сім найпоширеніших помилок при зберіганні яєць: що має знати кожна домогосподарка

Яйця настільки універсальний продукт, що важко знайти господиню, на кухні якої не знайдеться жодного яйця. Їх використовують при приготуванні багатьох страв. Втім, слід знати: неправильне зберігання може зіпсувати продукт, зробивши його не просто непридатним для вживання, а й шкідливим. Видання «На пенсії» перерахувало найпоширеніші помилки, які допускаються під час зберігання яєць.

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Помилка № 1: купити яйця, які зберігалися неправильно

Низька ціна — не завжди привід купувати яйця цілими лотками. Переконайтеся, що вони зберігалися належним чином. Це має бути охолоджене приміщення чи зони. Адже за підвищених температурних режимів можливе активне розмноження бактерій. Також перевіряйте, чи міцна шкаралупа, чи немає на ній тріщин. Адже при попаданні повітря всередину яйце псується дуже швидко. У таких випадках навіть правильне зберігання вдома не врятує ситуацію.

Помилка № 2: не зберігати яйця у холодильнику

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Куплені яйця важливо відразу покласти в холодильник або в інше місце, що зберігає холод. Хоча при короткочасному нагріванні до кімнатної температури проблем не виникне, але якщо це триватиме довго, то в яйці можуть розвиватися бактерії сальмонели. Зовнішні ознаки про це не повідомлять, а ось лихоманка, діарея та спазми в животі після вживання такого продукту дадуть про неї знати. Також шкідливо змінювати температуру яєць: охолоджувати, нагрівати. Це ще більше провокує зростання та розмноження хвороботворних організмів.

Помилка № 3: неправильна температура у холодильнику

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Максимальна температура в холодильнику для безпечного зберігання яєць становить 4,4 градуси за Цельсієм. Тому час від часу перевіряйте налаштування або вимірювайте температуру термометром. У разі необхідності довго зберігати яйця, їх краще не розміщувати на дверцятах, а помістити в глиб полички холодильника. Так зменшується ризик перепадів температури при відкриванні дверцят.

Помилка № 4: мити яйця перед зберіганням

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Мити яйця важливо, але це потрібно безпосередньо перед приготуванням. Миття яєць перед тим, як кладете їх на зберігання, навпаки, може завдати шкоди. Шкаралупа має досить пористу структуру. Вона захищена природною невидимою для нашого ока плівкою. Під час миття цей захисний шар руйнується, що уможливлює проникнення всередину повітря, а також різноманітні бактерії, які могли жити на поверхні.

Помилка № 5: не класти в холодильник варені яйця

Як тільки охолонули варені яйця, їх відразу слід перекласти в холодильник. Адже захисна плівка на них вже знищена, тому шлях до вмісту всередині шкаралупи відкрито.

Помилка № 6: використати розбиті яйця

Якщо ви помітили, що яйце, що зберігається в холодильнику, розбилося або навіть трохи тріснуло, викидайте цей продукт. Адже навіть за невеликий проміжок часу могли потрапити всередину шкідливі бактерії. Однак якщо ви точно знаєте, коли з'явилася тріщина, і переконані, що чисте яйце і в такому стані знаходиться не більше години, можете сміливо його використовувати.

Помилка № 7: заморожуєте цілі яйця чи жовтки

Кухарі не рекомендують заморожувати цілі яйця чи жовтки. Адже яйце у шкаралупі при замерзанні трісне. Також цілий жовток не витримає таких змін. Тому для заморозки цілком годяться білки або суміш жовтків і білків, якщо зрештою вас не цікавить цілісність жовтків.

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