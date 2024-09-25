Швидко, смачно та корисно: рецепт найкращого сніданку від кулінарки Катерини Тарасенко
Приготувати смачний сніданок швидко можна легко, якщо ще увечері підготувати продукти й визначитись з рецептом.
Кулінарка Катерини Тарасенко у своєму блозі поділилася рецептом здорового та смачного сніданку, який готується дуже швидко.
Інгредієнти:
яйця — 4 шт
олія — 4 ст. л
часник — 2 зубчики
баклажан — 1 шт
перець болгарський — 1 шт
помідор — 1 шт
копчена паприка
соус:
яйце — 1 шт
сіль — 1 ч. л
борошно — 1 ст. л
молоко — 100 мл
сир — 50−70 г
перець чорний
Приготування:
Яйця відварити впродовж 7 хвилин.
Баклажан нарізати на невеликі кубики або смужечки.
Перець також нарізати.
На олії обсмажити часник, баклажани, перець.
Потім до овочів додати томати й теж тушкувати.
Додати копчену паприку, чорний перець.
Всі овочі перемішати й ще трохи протушкувати.
Для соусу одне сире яйце, сіль та борошно перемішати й додати 100 мл холодного молока.
Залити овочі соусом.
Відварені яйця розрізати навпіл, додати до овочів.
Потім у страву потерти приблизно 50−70 г сиру.
Накрити кришкою і залишити приблизно на 5−7 хвилин на малому вогні.
Потім можна додати зелену цибулю.
Рецепти другої та третьої страви від відомої кулінарки дивіться у продовженні відео.
Раніше Катерина Тарасенко поділилась рецептом «найкращого томатного соусу».38
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