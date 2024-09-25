41.07 / 41.68 45.92 / 46.64
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Швидко, смачно та корисно: рецепт найкращого сніданку від кулінарки Катерини Тарасенко

10:53 25 вересня 2024
яйця в овочах

Приготувати смачний сніданок швидко можна легко, якщо ще увечері підготувати продукти й визначитись з рецептом.

Кулінарка Катерини Тарасенко у своєму блозі поділилася рецептом здорового та смачного сніданку, який готується дуже швидко.

Інгредієнти:

яйця — 4 шт

олія — 4 ст. л

часник — 2 зубчики

РЕКЛАМА

баклажан — 1 шт

перець болгарський — 1 шт

РЕКЛАМА

помідор — 1 шт

копчена паприка

РЕКЛАМА

соус:
яйце — 1 шт
сіль — 1 ч. л
борошно — 1 ст. л
молоко — 100 мл

сир — 50−70 г
перець чорний

Приготування:
Яйця відварити впродовж 7 хвилин.

Баклажан нарізати на невеликі кубики або смужечки.

Перець також нарізати.

На олії обсмажити часник, баклажани, перець.

Потім до овочів додати томати й теж тушкувати.

Додати копчену паприку, чорний перець.

Всі овочі перемішати й ще трохи протушкувати.

Для соусу одне сире яйце, сіль та борошно перемішати й додати 100 мл холодного молока.

Залити овочі соусом.

Відварені яйця розрізати навпіл, додати до овочів.

Потім у страву потерти приблизно 50−70 г сиру.

Накрити кришкою і залишити приблизно на 5−7 хвилин на малому вогні.

Потім можна додати зелену цибулю.

Рецепти другої та третьої страви від відомої кулінарки дивіться у продовженні відео.

Раніше Катерина Тарасенко поділилась рецептом «найкращого томатного соусу».

38

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Коридор затемнень

Настає найважчий період коридору затемнень: доля трьох знаків круто зміниться після 2 жовтня

Маріуполь

Обіцяє золоті гори: кого кремль хоче поселити на окупованих територіях п’яти регіонів України

Літній чоловік за кермом

В Україні збираються ввести вікові обмеження для водіїв «60+»: що відомо

АЗС

На Україну чекає масове закриття АЗС: в чому справа

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту