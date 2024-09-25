Швидко, смачно та корисно: рецепт найкращого сніданку від кулінарки Катерини Тарасенко

Приготувати смачний сніданок швидко можна легко, якщо ще увечері підготувати продукти й визначитись з рецептом.



Кулінарка Катерини Тарасенко у своєму блозі поділилася рецептом здорового та смачного сніданку, який готується дуже швидко.



Інгредієнти:

ВІДЕО ДНЯ

яйця — 4 шт

олія — 4 ст. л

часник — 2 зубчики

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баклажан — 1 шт

перець болгарський — 1 шт

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помідор — 1 шт

копчена паприка

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соус:

яйце — 1 шт

сіль — 1 ч. л

борошно — 1 ст. л

молоко — 100 мл

сир — 50−70 г

перець чорний

Приготування:

Яйця відварити впродовж 7 хвилин.

Баклажан нарізати на невеликі кубики або смужечки.

Перець також нарізати.

На олії обсмажити часник, баклажани, перець.

Потім до овочів додати томати й теж тушкувати.

Додати копчену паприку, чорний перець.

Всі овочі перемішати й ще трохи протушкувати.

Для соусу одне сире яйце, сіль та борошно перемішати й додати 100 мл холодного молока.

Залити овочі соусом.

Відварені яйця розрізати навпіл, додати до овочів.

Потім у страву потерти приблизно 50−70 г сиру.

Накрити кришкою і залишити приблизно на 5−7 хвилин на малому вогні.

Потім можна додати зелену цибулю.

Рецепти другої та третьої страви від відомої кулінарки дивіться у продовженні відео.

Раніше Катерина Тарасенко поділилась рецептом «найкращого томатного соусу».

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