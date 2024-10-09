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Україна

У тимчасово окупованому Луганську підлітків навчають у військових класах: що відбувається

20:03 9 жовтня 2024
військові класи

Росіяни проводять мілітаризацію молоді на тимчасово окупованих територіях України. Тому взялись відкривати «військово-історичні» класи. Один з таких діє у Луганському ліцеї-інтернаті за участі заступника голови російського військово-історичного товариства Миколи Овсієнка. Перед тим аналогічний запустили 1 вересня в Благовіщенську, повідомляє Центр національного спротиву:

«Молодь там вивчатиме військову історію, тактичну медицину, управління безпілотниками та інформаційну війну. Таким чином окупанти хочуть підготувати нові кадри для підтримки російської пропаганди та служби в армії рф».

Подібні класи планують відкрити в інших містах Луганщини, зокрема, у Сорокиному (Краснодоні), Станиці Луганській та Хрустальному (Красному Лучі).

Як раніше писали «ФАКТИ», росіяни в Україні настільки знахабніли, що на окупованих територіях під Запоріжжям цивільних забирають в армію рф.

Читайте також: Діти з Луганщини, яких окупанти відправили «на відпочинок» до Тюмені, масово захворіли на грип, одна дитина померла

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