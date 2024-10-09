Заборони на призов немає: в ТЦК пояснили, що чекає на чоловіків віком 50−60 років

Попри те, що у директиві Командування Сухопутними силами є положення, які обмежують мобілізацію громадян віком 50−60 років, прямої заборони на їхню мобілізацію немає.

ВІДЕО ДНЯ

Про це розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало в інтерв'ю «Главреду».

За його словами, мобілізація чоловіків у віці від 50 до 60 років проходить за чіткою процедурою, при цьому прямої заборони на призов немає.

Призивають таких людей за письмовою згодою військових частин і переважно для підрозділів забезпечення та Державної служби спеціального транспорту (ДСПТ), а не для штурмових військ.

РЕКЛАМА

«Тобто не до військово-штурмових військ, а до підрозділів забезпечення або до державної служби спеціального транспорту», — уточнив Монукало.

Перед призовом вони проходять медичну комісію та співбесіди у ТЦК. Після цього для них оформлюють відношення до частини, визначають військову спеціальність і затверджують списки у Генеральному штабі. Це забезпечує чітке призначення до конкретної частини та спеціальності, що гарантує прозорість і точність процесу мобілізації.

РЕКЛАМА

«Після цього списки затверджуються Генеральним штабом, і в мобілізаційному розпорядженні вказуються конкретні прізвища, щоб людина розуміла, що вона нікуди в іншу частину чи на іншу спеціальність не поїде», — додав Монукало.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Верховній раді зареєстровано законопроєкт, автори якого пропонують дозволити чоловікам оновити дані після сплати половини штрафу.

РЕКЛАМА

У разі добровільного звернення для уточнення персональних даних, військовозобов’язаним хочуть дозволити сплачувати 50% від мінімального розміру штрафу за статтями про порушення мобілізації та військового обліку. Тобто чоловіки зможуть сплатити штраф у розмірі не 17 000 грн, як це є зараз, а лише половину суми — 8 500 грн.

На думку авторів законопроєкту, цей документ стимулюватиме військовозобов’язаних громадян уточнювати свої дані через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, а також наповнить держбюджет за рахунок штрафів.

398

Читайте нас у Facebook