Змінять хід війни: експерт назвав необхідну кількість літаків F-16

Зараз F-16 не відіграють стратегічної ролі у війні в Україні, хоча й надійшли до наших військ і вже застосовуються. F-16 мають тактичну ефективність, але це ще не стратегічне вирішення завдань наших Військово-повітряних сил. Цього дуже мало, сказав керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005−2010 роках генерал армії Микола Маломуж у коментарі для war.obozrevatel.com.

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«В окремих секторах це посилить наші можливості в плані збиття ворожих літальних апаратів, ракет, можливо, в окремих випадках навіть „Шахедів“, але це не є стратегічним складником і щодо захисту, і щодо наступних стратегічних наступальних операцій, — говорить генерал. — Це посилить один або кілька секторів, але не матиме значення для ефективної оборони, а лише в комплексі з іншими засобами ППО. Наприклад, і стратегічними, і тактичними».

На думку Маломужа, лише комплексне застосування літаків дасть змогу вирішувати завдання з оборони та в перспективі щодо проведення наступальних операцій.

«Нам необхідно щонайменше 60 винищувачів F-16, а краще 120», — сказав він.

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Раніше у Данії розповіли, коли Україна отримає наступну партію літаків F-16.

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