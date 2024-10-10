Автобус з українцями розбився на кордоні з Польщею: є жертви (фото)

В Польщі в ДТП знов потрапив мікроавтобус з українцями — двоє людей загинули внаслідок зткнення бусіка звантажівкою, яка стояла на дорозі до польсько-українського кордону в Медиці.

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Як повідомляє RMF24, це сталося близько 4 годину ранку у четвер, 10 жовтня. Мікроавтобус, в якому їхали семеро українців, врізався у причіп вантажівки.

Фото Darek Delmanowicz /PAP

Фото Darek Delmanowicz /PAP

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Фото Darek Delmanowicz /PAP

В польскій поліції зазначають, що загинули жінка та чоловік, їм 46 та 60 років. Ще двоє пасажирів шпиталізовані.

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Наразі правоохоронці встановлюють причини аварії.

Нагадаємо, що влітку в ДТП потрапив польский автобус, який прямував із Києва до Варшави. З 58 українців, які перебували в салоні, 14 постраждали, у тому числі й двоє дітей. Поліція встановила, що водій був тверезим, та з'ясовувало, що стало причиной перекидання транспорту.

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Ще одна ДТП в польскому Гданську завершилася трагедією — загинули двоє підлітків. Автівка, за кермом якої знаходився 16-річний українець, не зупинилася на вимогу поліцейських для перевірки документів. Втікаючи від поліції, хлопець на шаленій швидкості влетіли у дерево. Загинув він і його 17-річний пасажир.

Фото Darek Delmanowicz /PAP

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