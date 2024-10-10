Казки данського письменника Ганса Крістіана Андерсена відомі в усьому світі. Вони надихнули на створення витворів мистецтва чимало митців. Чудову колекцію тарілок за сюжетами казок Андерсена випустила всесвітньо відома данська мануфактура Royal Copenhagen. Данські митці створили на цю тему й чимало статуеток. Є і фігурки, які зображають самого казкаря. Ще б пак! Ганс Крістіан Андерсен — один з найвідоміших їхніх співвітчизників. До речі, сам Ганс Крістіан Андерсен, судячи з його казок, був великим поціновувачем порцеляни. У казці «Соловей» він описує вишуканий палац імператора, створений з фарфору. А головними героями його казки «Пастушка та Сажотрус» є фарфорові фігурки. Українські фарфористи створили одну з найкращих колекцій малої пластики за мотивами казок Андерсена. В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про казкові образи принцес, принців та королів у роботах вітчизняних митців.

«Однією з моїх улюблених казок була та є казка «Принцеса на горошині»

— Пам'ятаю, як любила у дитинстві читати казки Ганса Крістіана Андерсена та розглядати ілюстрації у книжці, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Однією з моїх улюблених казок була та є казка «Принцеса на горошині». Вона дуже зворушлива. Казка вперше була опублікована у 1835 році в Копенгагені. Цю історію письменник почув у дитинстві. Принц задумав одружитися. У пошуках нареченої об’їздив весь світ, проте ніяк не міг знайти своє кохання. З принцесами, яких зустрічав, завжди щось було не так. І він повернувся додому. Якось увечері розгулялася страшна негода. Дощ лив як з відра! Раптом хтось постукав у браму, і король пішов відчиняти. Перед ним стояла змокла вщент дівчина, яка запевняла, що вона… принцеса. Королева ж вирішила перевірити, чи незнайомка говорить правду. У її опочивальні поклала під двадцять матраців та стільки ж перин горошину. Вранці дівчина зізналась, що цілу ніч не стулила очей, бо лежала на чомусь твердому й тепер на тілі має синці. Так всі переконались, що це справжня принцеса, яка й крізь двадцять матраців та стільки ж пухових перин відчула одну-єдину горошину. Принц одружився з принцесою, а горошина потрапила до музею.

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— Чудова казка! До речі, вона найкоротша з усіх андерсенівських. Хто ж з українських митців втілив її сюжет у порцеляні?

— Знаменитий скульптор Владислав Щербина. Існують композиції у кількох варіантах розпису (фото у заголовку та нижче. - Авт.). Цікаво розглядати вбрання принцеси, ліжко та різнобарвні перини. Ну, й сама принцеса — красуня!

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В. Щербина. "Принцеса на горошині". Київський ЕКЗ. 1982

«У статуетці „Нове вбрання короля“ Владислав Щербина майстерно передає характер короля та його підданих»

— Пригадую, як була в гостях у Владислава Щербини у його київській майстерні. Він розповідав про цю серію, показував фігурки. Які ж вони колоритні!

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- Так. Ще одна з популярних казок Андерсена — «Свинопас». Нагадаю читачам сюжет, оскільки у мистецтві завжди важливі деталі. Принц хоче одружитися з донькою імператора й посилає їй два подарунки: солов'я, який співав так, що зачаровував все навкруги, і троянду з куща, який квітнув лише раз на п’ять років однією квіткою, краса та аромат якої були неперевершені. Але принцесі природні дари здалися надто скромними, вона віддавала перевагу модним штучним забавкам. Принц перевдягається та влаштовується працювати свинопасом в імператора. Якось він створює чарівний горщик, який грає чудову мелодію, а коли у ньому щось варять, за парою можна було дізнатись, які страви готують люди навколо. Принцеса «платить» свинопасу поцілунками за горщик. Потім принц майструє музичну тріскачку, і вона «платить» за неї знову поцілунками. Дізнавшись про це, імператор виганяє їх з держави. Принц постає перед принцесою у своєму справжньому образі та каже, що зневажає її. Після цього він повертається до свого замку, а принцеса залишається ні з чим. І от як цей сюжет втілив у фарфорі Владислав Щербина.

В. Щербина. «Свинопас». Полонський ЗХК. 1980

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— Робота вражає! Вона така ж геніальна, як казка. Як тонко передано емоції. Принцеса цілує принца-«свинопаса», не приховуючи своєї переваги. Він приймає їх певною мірою з презирством, не виймаючи рук з кишень. А свині, спостерігаючи за усім цим, сміються…

— У 2009 році Владислав Щербина створив ще один варіант композиції.

В. Щербина. " Принцеса та Свинопас". Київ. 2009

— Як тонко втілено пихатість принцеси. А скільки емоцій на обличчі у принца! Він то знає, що він принц, а не свинопас… У композиції бачимо чимало цікавих деталей. Наприклад, ворона на ліхтарі, що спостерігає за фарсом.

— А от ще одне чудове втілення сюжету казки. Леонтіна Лозова — талановита донька відомих українських фарфористів Владислава Щербини та Оксани Жникруп. Її робота теж дуже колоритна. Подивіться, як влучно передані характери героїв!

Л. Лозова. "Свинопас і Принцеса". Київський ЕКХЗ. 1989

— Ще одна з геніальних казок Андерсена — «Нове вбрання короля», — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. — За її мотивами Владислав Щербина створив скульптурну композицію з такою ж назвою. Король наймає двох пройдисвітів, які обіцяють пошити йому одяг з настільки тонкої тканини, що вона буде невидимою для дурнів. Імітуючи створення вбрання за порожнім ткацьким верстатом, шахраї передають королю «шати». Король і всі його наближені не бачать обновку, проте бояться в цьому зізнатися. Адже кравці оголосили, що тканина нового вбрання короля невидима для дурнів і тих, хто не відповідає своїй посаді. Лише маленький хлопчик, що спостерігав за цим фарсом, викриває брехню, крикнувши: «А король голий!» Ця фраза стала згодом крилатою. Головний сенс казки не в тому, що король викинув шалені гроші на вітер за неіснуюче вбрання. Вона — про неймовірну шкоду марнославства. Адже саме через марнославство мешканці королівства не наважилися зізнатися, що не бачать ніякого нового вбрання короля. У статуетці «Нове вбрання короля» Владислав Щербина майстерно передає характер самозакоханого монарха та його улесливих підданих.

В. Щербина. «Нове вбрання короля». Київський ЕКХЗ. 1984. Національний музей декоративного мистецтва України

— Кожна робота — справжній шедевр.

— Так. Впевнена, що статуетки, створені українськими фарфористами за мотивами казок Андерсена, можна сміливо назвати золотою колекцією у світовому мистецтві.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Раніше Людмила Карпінська-Романюк розповіла «ФАКТАМ» про найколоритніші статуетки українських фарфористів на тему моди.



Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку В. Щербина. «Принцеса на горошині». Київський ЕКЗ. 1982

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