«Дорослі люди»: Роман Скорпіон прокоментував «стосунки» із Тонею Матвієнко

Інформація про ймовірний роман співаків Тоні Матвієнко та Романа Скорпіона заполонила соцмережі. Фан-клуби дедалі частіше постять відео з обіймами артистів, які збирають мільйонні перегляди. Шанувальники переконані, що у Романа та Тоні, крім робочих відносин, є й «лямурні» справи. Навіть сама Матвієнко, яка нещодавно розповіла про стосунки з чоловіком Арсеном Мірзояном, підлила масла у вогонь та вирішила познайомити Скорпіона зі своїми дітьми напередодні прем’єри нової пісні інтимного характеру.

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І коли фани знову взялися писати коментарі, що це дуже гарна та гармонійна пара, Роман Скорпіон перервав мовчанку.

«В соціальних мережах зараз активно обговорюють наше із Тонею Матвієнко. Особливо пабліки, які розповсюджують інформацію ніби то ексклюзив, і деталі, про які ми самі навіть не знаємо. Ви знаєте, ми з Тонею дорослі люди і розберемось зі своїм життям без ваших коментарів. Вам рекомендую зайнятись особистим життям», — прокоментував артист.

Тож він не спростував, що між ним існує спілкування поза сценою. Сам Арсен Мірзоян та Тоня відмовляються говорити про особисте.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Тоня Матвієнко відтворила голос покійної мами за допомогою штучного інтелекту в новій пісні.

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