Більша частина Європи може обійтися без російського газу, але є нюанси

Контракт на постачання російського газу є токсичним. Цей газ можна замінити. Давайте рухатися далі. Саме за такою логікою багато європейських чиновників прийняли багатомільярдну угоду про продовження постачання російського газу через Україну до Європейського Союзу, термін дії якої закінчується наприкінці року. І дані показують, що вони в цілому мають рацію: ЄС загалом може знайти іншого постачальника цього газу. Проте для кількох країн — насамперед Австрії, Словаччини та Угорщини — ця перспектива створює дорогу дилему, яка може прокотитися по всій Європі.

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На відміну від більшої частини блоку, ці три країни не відмовлялися від російського газу. З причин як політичних, так і прагматичних, кожна країна залишається підключеною до московських енергоносіїв, отримуючи від цього економічну вигоду. Український трубопровід був критично важливою ланкою, пише видання Politico.

Тепер, коли цей зв'язок під загрозою, трійці незабаром можуть знадобитися альтернативи. Хоча варіанти існують, будь-яка зміна статус-кво буде пов'язана з певними витратами.

У дворічну річницю війни Австрія потрапила в новини через те, що все ще на 98% залежить від російського газу, більша частина якого надходить через Україну. Словаччина також отримала кілька мільярдів кубометрів газу через український газопровід, в той час як Угорщина отримує менше російського газу через Україну, але в цілому сильно залежить від московських енергоносіїв. Минулого тижня Міжнародне енергетичне агентство попередило, що потенційна зупинка українського газопроводу є «ключовою невизначеністю» для Європи цієї зими.

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«Хоча російський газ, що транзитується через Україну, задовольняв лише невелику частку загального попиту на газ в ЄС у 2023 році, зупинка цих транзитних потоків суттєво вплине на деякі ринки Центральної та Східної Європи і Молдови», — йдеться в повідомленні.

Наразі країни ЄС, які покладаються на український газопровід, по суті, отримують російський газ настільки дешево, наскільки це можливо, не залежачи від посередників, які перепродають його за вищими цінами.

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«Якщо цей газ буде перекритий, вони будуть пов'язані з рештою Європи, тож вони зможуть отримати доступ до поставок. Але замість того, щоб бути на передньому кінці труби… вони опиняться в хвості», — йдеться у статті.

Словаччина та Австрія вже знайшли альтернативні джерела газу, уклавши угоди з сусідніми країнами, такими як Туреччина. Угорщина може вийти з цієї ситуації і продовжити свою залежність від російського газу через Сербію. Всі ці альтернативи мають свою ціну, будь то дорожчий СПГ або, у випадку Угорщини, залежність від єдиного трубопроводу. У будь-якому випадку, газ продовжуватиме надходити.

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«Хоча закриття газопроводу найгостріше відчують у Центральній та Східній Європі, весь ЄС може відчути „хвильові ефекти“, — каже Саманта Гросс, директор Ініціативи з енергетичної безпеки та клімату в Інституті Брукінгса. — Оскільки існуюча газова інфраструктура експлуатується важче, ринки стануть жорсткішими, з меншим простором для помилок, якщо виникнуть проблеми з постачанням».

Український газопровід також може продовжувати перекачувати газ. Хоча Київ відмовився вести переговори про продовження контрактів безпосередньо з москвою, ведуться переговори з багатим на викопне паливо Азербайджаном про те, щоб він взяв на себе виконання контрактів.

Однак залишаються питання щодо того, чи зможе Азербайджан видобувати достатню кількість газу, щоб замінити весь колишній російський експорт — або ж він буде лише посередником, який перейменовуватиме «російський газ» на «азербайджанський», перш ніж відправляти його далі по українському газопроводу.

«Дуже малоймовірно, що будь-який газ, який продається як газ, що походить з Азербайджану, насправді буде азербайджанського походження, — каже Аура Сабадуш, експерт з газових ринків у гігантській компанії ICIS, що займається аналітикою сировинних ринків. — Азербайджан не має виробничих потужностей для задоволення попиту в Південній, Центральній і Східній Європі, і навряд чи росія дозволить йому використовувати свою трубопровідну мережу для транзиту газу».

Проте, навіть за такого сценарію ціни, ймовірно, дещо зростуть. І, звичайно, росія отримає вигоду, констатують автори публікації.

Раніше «ФАКТИ» писали, що служби безпеки семи європейських країн проінформували норвезьку компанію Equinor, найбільшого постачальника газу в Європі, про те, що вони бачать російські загрози для критичної інфраструктури.

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