У Зеленського заявили про припинення транзиту російської нафти по «Дружбі», а потім спростували

Із січня 2025 року територією України припиниться транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба». Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю Новини.Live. Раніше «ФАКТИ» публікували думку експерта щодо можливого конфлікту через російську нафту між Україною та Угорщиною.



«Окрім газу, з 1 січня 2025 року припиняє роботу і нафтопровід «Дружба», — повідомив він.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, деякі країни Європи — Словаччина, Чехія в Угорщина — отримували російську нафту через цей нафтопровід. Але за резолюцією ЄС ці країни мають диверсифікувати постачання нафти й припинити транзит через Україну.

За словами, чиновника ОП, це також стосується й газу: «Були певні законтрактовані обсяги й з 1 січня 2025 року транзит закінчиться».

Також він додав, що якщо країнам Європи буде потрібен казахський чи азербайджанський газ, то Україна готова його транспортувати.

РЕКЛАМА

UPD: «Щодо нафтопроводу «Дружба, то тут ситуація така. Ми підтримуємо Єврокомісію у прагненні диверсифікувати постачання нафти для деяких країн регіону, щоб зменшити або повністю прибрати присутність російської нафти. При цьому Україна виконувала та виконуватиме свої контрактні зобов'язання у повному обсязі до передбаченої дати завершення дії таких контрактів. Бо це стосується наших двосторонніх відносин із європейськими країнами», — пізніше заявив Подоляк телеканалу «Ми — Україна».

Відтак, Україна продовжуватиме транзит нафти в Європу до кінця 2029-го року.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, 27 серпня президент Володимир Зеленський під час пресконференції наголосив, що Україна не має наміру продовжувати транзитний договір із росією щодо газу, термін дії якого закінчується наприкінці 2024 року.

«Договір із росією ніхто продовжувати не буде, на цьому поставлено крапку. Що стосується транзиту газу від інших компаній, то, якщо триватиме запит деяких наших європейських колег, а ми всі в Євросоюзі, розглядатимемо їхнє прохання», — сказав він.

РЕКЛАМА

Водночас президент зазначив, що не має інформації щодо нещодавньої зустрічі лідерів Азербайджану і росії.

«Про що говорив старий дід в Азербайджані, мені невідомо. Не впевнений, що про газ. Думаю, що є інші питання», — сказав Зеленський.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому заборона транзиту нафти компанії «Лукойл» викликала вкрай нервову реакцію влади Угорщини.

85

Читайте нас у Facebook