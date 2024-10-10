Лобізм інтересів великого бізнесу: ЗМІ про роботу Южаніної у податковому комітеті ВР

Нардеп від фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна вже майже 10 років працює у комітеті ВР з питань податкової та митної політики. За Петра Порошенка вона очолювала його, а тепер є членом законодавчого підрозділу. За весь цей час Южаніна неодноразово потрапляла у скандали, пов’язані з лобізмом інтересів тої або іншої торгівельно-промислової групи бізнесу. Іноді такий бізнес мав корупційні джерела.

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Про це пише міжнародне детективне бюро Absolution, яке раніше писало про тісні зв’язки Южаніної з ПП «Автомагістраль» — одним з основних підрядників проєкту «Велике будівництво». Але це не головні теми, які лобіює Южаніна. Розглянемо їх детальніше.

У червні 2019 року політик отримала від активістів антипремію «Золота коса» за лобіювання інтересів тютюнової індустрії. Цьому передували числені публікації від різних громадських організацій та ЗМІ стосовно зв’язків жінки з монополістами.

Голова ГО «Український центр контролю над тютюном» Андрій Скіпальский писав тоді так: «Будь-який голова податкового комітету чомусь одразу ставав надлояльним до тютюнових корпорацій. Коли обговорювалися акцизи у 2015 році, можна вже говорити, що ціна тютюнового лобі, пані Южаніна, є близько 1,5 мільярда гривень, оскільки її позиція була підвищити акцизи на 20%. Ми і Кабмін боролися за 40%. Якби підвищили на 20%, ми б отримали на 1,6 млрд менше».

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У Transparency International Україна на підставі свого дослідження тоді заявляли, що Южаніна, а також нардепи Максим Курячий, Михайло Кобцев, Тарас Козак і секретар комітету Сергій Шоломицький — мають стійкі зв’язки із тютюновими компаніями. Вони просувалиь вигідні для тютюнових компаній законодавчі ініціативи та регулювання, активно критикують і нехтують законопроектами, які не на руку тютюновим корпораціям. Окрім того, деякі з них системно боролися за низькі акцизи на тютюн. Їх підтримував корумпований голова ДФС Роман Насіров.

Коаліція громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну» пікетувала засідання комітету який з 2015-го понад рік не виносив на розгляд законопроекти (№ 2430−1), блокуючи включення до порядку денного ВРУ антитютюнового законопроекту № 2820.

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У жовтні 2016 року Южаніна посварилася зі своїм заступником по комітету, нардепом від «Самопомочі» Андрієм Журжієм. Причиною стало те, що він в етері одного з телеканалів заявив, що в комітеті всі питання, які суперечать «політиці партії» (БПП) не розглядаються. Пізніше Журжій опублікував повідомлення від Южаніної, яке він отримав після ефіру. У ньому парламентарій від БПП назвала його «рідкісною сволотою» і «гнусом».

Далі більше. У 2018 році під час презентації законопроєкту про зміни до податкового кодексу Южаніна намагалась просувати поправку, яка передбачала звільнення від ПДВ імпортного обладнання до початку 2020 року, тож скористатися ним могли б лише ті компанії, які вже готові купувати таке обладнання, зокрема фірми олігарха Ріната Ахметова.

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У 2017 році Южаніна була ініціатором скасування поправки про обмеження дотацій «в одні руки» для агрохолдингів. Як зазначали журналісти Bihus.info, це допомогло олігарху-аграрнику Юрію Косюку отримати майже 1 млрд гривень з бюджету. Кожен українець заплатив бізнесмену по 23 гривні.

У 2016 році глава Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що Южаніна займалася створенням офшорів президента Петра Порошенка. Особливим цинізмом, він назвав те, що президент призначив її керувати робочою групою, яка покликана боротися з офшорами. Те ж саме, що й Ляшко заявила і лідер ВО «Батьківщина». Юлія Тимошенко на засіданні комітету, очолюваного Южаніною звинуватила ту у причетності до відмивання грошей через офшори. З цієї причини вона гальмує прийняття антиофшорних законів.

Сама парламентарій відповіла, що не є партнером по бізнесу Порошенка. При цьому у 2014-му Южаніна займалась заробітком на кукурудзі, де директором є росіянин, а контактні дані відносяться до фірм «Премо Ексім» Ніни Южаніної та Петра Порошенка.

Такі дії Южаніної призвели до того, що журналісти почали прискіпливо вивчати майновий стан нардепа. У 2017 році Южаніну помітили на спільному заході із засудженим за корупцію Миколою Злочевським (Burisma Group), з яким вони позують на спільному фото у Монте-Карло. При цьому на заході, який був організований британського дослідницького Інституту імені Адама Сміта, який належав російській фірмі. Цей Інститут у тому числі оплатив поїздку в Монако та номер в люксовому готелі, оскільки візит не був офіційним такий «подарунок» від організаторів є порушенням законодавства.

У грудні 2018 року журналіст Олександр Дубінський повідомив, що Южаніна за допомогою невістки приховала від НАБУ придбану в 2017 році туристичну компанію ТОВ «А ЛА КАРТІ ТРЕВЕЛ». Власником фірми стала громадянка Казахстану Гульназ Бошугулова — дружина Євгенія Южаніна. Дівчина відразу ж поповнила статут підприємства на суму в 12 млн гривень.

Прізвище після заміжжя дівчина вирішила не змінювати. Все тому, що Гульназ стала власницею квартири у самому центрі Києва. Як встановили журналісти «Секретних матеріалів» у цьому ж будинку чоловік Южаніної купив два машиномісця. Розслідування журналістів показало, що в елітному будинку проживає сама народний депутат.

Таким чином, посада члена комітету з податкової політики допомогає Южаніної покращувати матеріальне становище та негативно впливати на економіку України. Однак правоохоронні органи поки зо не цікавляться діяльності Южаніної.

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