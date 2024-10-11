Стануть непристойно багатими: астрологиня назвала знаки, до яких сьогодні липнуть гроші та успіх

Про те, що сьогодні, 11 жовтня, активність без поспіху та сміливі ідеї здатні покращити фінансове становище представників різних знаків Зодіаку, говорять не тільки прогнози тарологів на цю п'ятницю.



З даним твердженням погоджується і астрологиня Олена Максимова, пише gazeta.ua. Втім, вона попереджає, що на покращення фінансових стану у цей день варто розраховувати лише представникам чотирьох знаків Зодіаку.

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«Тельці, Терези, Скорпіони і Водолії стануть непристойно багатими. До цих знаків липнутимуть гроші та успіх», — стверджує астрологиня.

Щодо інших аспектів, то шанси на успіх матимуть представники багатьох знаків Зодіаку, але тільки в тому разі, коли вони будуть дотримуватися певних правил.

«Цієї п'ятниці люди не часто погоджуватимуться зі співрозмовниками, — говорить Максимова. — Умійте переводити суперечки в конструктивне русло. Для обговорення проблемної ситуації влаштовуйте мозковий штурм. Не варто йти з проханням чи пропозицією до керівництва. Мети не буде досягнуто, а проблем побільшає. Не слід прагнути справити гарне враження на нових знайомих. Доводьте до ладу розпочаті раніше справи. Нехай усе йде за звичним графіком. Цей день не годиться для початку чогось нового. Короткі поїздки будуть вдалими. Вирушати в далеку дорогу краще в суботу. Відкладіть візит до стоматолога. Його робота навряд чи задовольнить вас. Бережіть спину від надмірних навантажень. Не підіймайте важкого».

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Також вона дає людям, які народилися під кожним сузір'ям, рекомендації загального характеру.

Овен (21 березня — 20 квітня)

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Дотримуйтеся обіцянок, які давали. Будьте чесними самі з собою. Подумайте, як краще зекономити. Зараз не час витрачати гроші на речі, які вам поки не потрібні

Телець (21 квітня — 20 травня)

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Реалізовуйте свої задуми до вечора п'ятниці. Вихідні використайте для зустрічей з друзями та генерального прибирання в домі. Гроші у розширення бізнесу вносьте з наступного тижня.

Близнюки (21 травня — 21 червня)

Від своїх планів доведеться відмовитися, якщо не навчитеся перерозподіляти роботу на підлеглих. Шукайте помічників, які готові вас підмінити. Грошей у кишені буде достатньо. Очікується ряд вигідних фінансових пропозицій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Поява нових людей у колективі завадить реалізації ваших планів. Серед них буде чимало конкурентів. Будьте готові відстоювати власний авторитет. Можуть спливати неприємні факти про друзів. Ігноруйте плітки.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Душевні розмови з рідними можуть закінчитися сваркою та напруженням в домі. Вам захочеться усамітнитися. Від цього буде краще усім.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Кохані нарікатимуть, що їм бракує уваги. Раніше повертайтеся додому. Багато свіжих ідей підкажуть вам діти. Поспілкуйте з ними замість того, щоб сидіти у смартфоні.

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Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Небезпека чатуватиме з усіх сторін. Не піддавайтеся страху і тиску. Основне місце роботи не буде забезпечувати уповні ваших потреб. Скористайтеся додатковими заробітками. Вдало пройде відрядження.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Доведеться купувати подарунки. Будьте щедрими, коли обираєте їх для іменинників. Вечір проведіть у затишному місці та з улюбленою компанією. Утримайтеся від закордонної поїздки.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

По можливості менше часу проводьте в приміщеннях. Виходьте на свіже повітря. Не час думати про поповнення в родині. Жінки-Стільці можуть завагітніти у вихідні. Літні люди потребуватимуть більше уваги. Знайдіть час на спілкування з ними.

Козоріг (22 грудня — 20 січня)

Таланитиме інтелектуалам. Беріться за обговорення нових проєктів. Продумуйте стратегію дій на кілька місяців уперед. Можна розпочинати новий курс навчання. Прогрес у засвоєнні нових знань вас порадує.

Водолій (21 січня — 20 лютого)

Це день великих можливостей. Доведеться виконувати невластиві для вас ролі. Не переймайтеся. Беріться за нове. Зараз усякий експеримент буде для вас корисним. Вдалий період для навчання. Можна удосконалювати свої уміння.

Риби (21 лютого — 20 березня)

Добре йтиме торгівля. Час купувати комп'ютери, мобільні телефони й інші гаджети. Плануйте на цей день перемовини. Шукайте роботу. Вам траплятимуться вигідні та цікаві вакансії.

Матеріал «Здійсняться всі мрії: для яких знаків Зодіаку жовтень буде особливо вдалим», який розповідає про подарунки долі трьом знакам зодіаку, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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