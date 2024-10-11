Майже ідеальні: названо 5 найкрасивіших чоловіків світу

Багато людей вважає, що поняття «краса» — дуже індивідуальне і якщо комусь подобається жінка чи чоловік — це не гарантує, що такі ж емоції ця особистість буде визивати у інших. Взяти хоча б у якості прикладу емоції, які вирують під час різноманітних конкурсів краси, таких, як «Міс Всесвіт».

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Втім, у світі вже давно навчилися підходити до краси з наукової точки зору — її визначають за допомогою «золотого перетину» і періодично називають найкрасивіших людей. Зазвичай це завдання довіряють професіоналам, в ролі яких виступають пластичні хірурги, митці, спеціалісти з реклами тощо.

Нещодавно лондонський хірург Джуліан Де Сільва назвав найкрасивіших, на його думку, чоловіків, лице яких найбільше відповідає пропорціям «золотого перетину».

На першому місці, вважає Де Сілва, повинен знаходитись актор Аарон Тейлор-Джонсон, який, за чутками, зіграє нового Джеймса Бонда. У нього, пропорції обличчя ідеальні на 93%, пише thesun.co.uk.

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Фото з Instagram

«Аарон став явним переможцем, коли всі елементи особи були виміряні з погляду фізичної досконалості», — прокоментував лікар перемогу Тейлор-Джонсона.

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На другому місці рейтингу опинився зірка серіалу «Емілі в Парижі», 32-річний Люсьєн Лавісконт, який на 92,41% відповідає стандартам краси.

Фото з Instagram

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Третій рядок списку дістався 28-річному Полу Мескалу з нового «Гладіатора» (92,38%).

Фото з Instagram

На четвертому місці — Роберт Паттінсон з 92,15%. 38-річну зірку «Сутінків» було визнано найкрасивішим у 2020 році.

Фото з Instagram

A на п'ятому місці розташувався актор, відомий за серіалом «Повільні коні», а також чоловік Сірші Ронан, Джек Лауден.

Фото з відкритих джерел

До десятки найкращих також увійшли Джордж Клуні, Ніколас Холт, Чарльз Мелтон та Ідріс Ельба. Зазначимо, що в останні роки найкрасивішою жінкою світу Джуліан Де Сілка називає модель Беллу Хадід.

До речі, укладачі гороскопів назвали чотири знаки зодіаку, під якими, на їхнью думку, народжуються найкрасивіші жінки.

Ілюстративне фото Pixabay

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