Анджеліна Джолі, Моніка Белуччі та інші: під якими знаками зодіаку народжуються найбільш красиві та яскраві жінки

Зазвичай українці читають гороскопи для того, щоб дізнатися, які «сюрпризи приготувала їм доля на найближчий день, тиждень чи рік.

Але той, хто постійно спостерігає за зірками (і це не обов'язково астрономи чи астрологи), можуть за датою народження спрогнозувати, яку зовнішність матиме людина, або яка доля на неї чекає, пише сайт з гороскопами.

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Жінки всіх знаків зодіаку, незалежно від дати народження, гарні, привабливі та розумні. Але деякі з них виділяються своєю надзвичайною фізичною красою, йдеться у гороскопі.

Водолій

Хоча тут йдеться про фізичну красу, Водолії привабливі як зовні, так і зсередини. Їх надзвичайна зовнішня чарівність полягає в тому, що вони завжди залишаються самі собою, незалежні і займаються тим, до чого в них лежить душа. Ці якості змушують дівчину буквально світитись. Водолії випромінюють так багато світла, що це може навіть здатися несправедливим. Водолії рідко бувають худенькими, але у них настільки спокусливі форми, що чоловіки із задоволенням прощають їм зайві кілограми.

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А ще в них гарна шкіра, яку вони ретельно доглядають, пишаються нею і оберігають від негативних впливів. До цих жінок хочеться торкатися, відчувати їх. Але вони дуже розбірливі, іноді зарозумілі, тому будь-кого до себе не допускають. А, як відомо, чим недоступніша краса, тим вона бажаніша.

Під цим знаком народилися такі знамениті красуні, як Дженніфер Еністон, Періс Хілтон, Емма Робертс та Адель.

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Терези

Недалеко від Водоліїв на шкалі привабливості розташувалися привабливі Терези, що є умілими маніпуляторами у відносинах. У характері Терезів чимало недоліків, але зовні вони чудові завдяки своїй одержимості красою та будь-якими прекрасними предметами, яка змушує їх працювати над тим, щоб теж бути красивими. Переробити ніс, вколоти ботокс, зробити ліпосакцію — немає нічого, чого б Терези не зробили в ім’я краси. Дівчата-Терези неймовірно привабливі. У них постать древніх богинь, витончені руки, виразне обличчя. А ще жінки-Терези дуже артистичні і мають вроджений тонкий смак.

Під цим знаком народилися такі знамениті красуні, як Кетрін Зета-Джонс, Кейт Уінслет, Моніка Беллуччі.

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Діва

Основою фізичної краси Дів є той факт, що безневинність завжди прекрасна як зсередини, так і зовні. При цьому Діва максимально втілює таку красу і світиться завдяки їй, як Водолій. Однак у Водоліїв це сяйво яскравіше — ось чому Діви займають лише третій рядок у цьому рейтингу. Діви вміють піднести себе так, щоб у чоловіків не залишилося сумнівів: їм пощастило виявитися поряд з такою привабливою та привабливою особливістю. Представниці цього знака ретельно доглядають себе, стежать за своєю фігурою, багато часу приділяють косметичним процедурам, у них чудовий смак, тому на них завжди приємно дивитися. Діви вміють не тільки привернути до себе увагу, а й утримати його.

Під цим знаком народилися такі знамениті красуні, як Сальма Хайєк, Софі Лорен, Камерон Діас.

Близнюки

Як і в Терезів, уроджені властивості Близнюків змушують їх домагатися досконалості у своєму зовнішньому вигляді. При цьому вони прагнуть бути унікальними та життєрадісними. Оскільки вони вельми поверхові, бездоганна зовнішність — найважливіше завдання Близнюків. Вони змінюються так швидко, що за ними неможливо встежити. Сьогодні перед вами жінка-вамп із криваво-червоними губами, гострими нігтями та фатальним поглядом, а завтра — скромна простушка з волоссям, заплетеним у косу. Все залежить від того, яку роль вона виконує, тобто від того, що на цей час співзвучне її світовідчуттю. Коли вони розмовляють, здається, що монолог веде все тіло жінки. І це неймовірно привабливо та еротично.

Під цим знаком народилися такі знамениті красуні, як Анджеліна Джолі, Ніколь Кідман, Мерілін Монро.

Телець

Особливо привабливими Тельців робить те, що вони пихаті й при цьому дуже романтичні. Коли життя крутиться навколо вас, важко не зробити все у своїх силах, щоб бути бездоганними зовні. Перше, що приваблює в дівчатах-Тельцях, — це їхня показна м’якість і особиста чарівність. Чоловіки купуються на це миттєво і тільки потім, вже закохавшись, виявляють, що за уявною поступливістю ховаються залізна воля і сталеві нерви. Але чомусь все одно продовжують вважати своїх коханих білими та пухнастими, беззахисними та вразливими, а також найкрасивішими. І вони абсолютно праві, адже жінки-Тельці затишні, вони ніколи першими не починають сварки. Тельці ретельно стежать за собою, вміло користуються косметикою і мають тонкий смак у підборі одягу.

Під цим знаком народилися такі знамениті красуні, як Рене Зеллвегер, Ума Турман, Пенелопа Крус та Меган Фокс.

Існують також гороскопи, розраховані на роки. Завдяки таким гороскопам, можна взнати, в які роки життя кожен знак зодіаку має шанс змінити свою долю.

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