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Пиріг «Яблучна хмаринка»: ароматна випічка до філіжанки кави

20:06 12 жовтня 2024
Пиріг «Яблучна хмаринка»

Осіння випічка для багатьох — особлива насолода. Цей пиріг готується швидко та просто. Поєднання ніжного та вологого тіста з ароматною яблучною начинкою та білковою хмаринкою — пиріг буквально тане у роті й зникає на очах. Великий недолік — напрошується подвійна порція, ділиться кулінарка Тетяна Петришина. Яблука краще брати кисленькі, від шкірки очищати не потрібно. Форма підійде розʼємна, діаметром 20 сантиметрів.

Тісто

  • Яєчний жовток — 2 шт.
  • Масло мʼяке — 50 г
  • Кефір/сметана — 50 г
  • Цукор — 80 г
  • Борошно — 80 г
  • Розпушувач — 0,5 ч. л
  • Дрібка солі

Все разом збити до однорідності, додати просіяне борошно з розпушувачем, перемішати до однорідності. Тісто має вийти в’язке, не рідке, як густа сметана.

Начинка

  • Яблука — 3 шт.
  • Цукор — 2−3 ст. л. (або на свій смак)
  • Масло — 10 г (шматочок маленький)
  • Крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л. (без гірки)

Яблука нарізати кубиками, на сковорідці розтопити шматочок масла, додати цукор, яблука, карамелізувати на великому вогні хвилин 5 до випаровування рідини. В кінці додати крохмаль і ще буквально 2 хвилини помішати, щоб крохмаль заварився, перекласти в тарілочку та охолодити.

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Меренга

  • Яєчний білок — 2 шт.
  • Цукор — 80 г
  • Ванільний цукор — 5 г
  • Дрібка солі

Білки + сіль збити до піни, поступово додати цукор, збиваючи на середніх обертах до розчинення цукру, тоді на максимальних до піків (білки тримаються вінчика).

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Приготування:

Тісто вилити у застелену пергаментом форму. Випікати в розігрітій духовці до 190/200 градусів 10−15 хвилин до готовності (перевірити шпажкою). Важливо не перетримати, трішки може бути сирим всередині.

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Вийняти з духовки, викласти яблука, присипати трішки корицею, викласти меренгу, посипати за бажанням мигдалевими пелюстками, випікати ще хвилин 10 при температурі 180−190 градусів до золотистого кольору.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати хіт осіннього сезону — гарбузовий рулет.

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