Із сезонним гарбузом можна приготувати безліч страв — суп, кашу, булочки, чізкейк… А фудблогерка Наталія Жук, яка раніше пропонувала оригінальний рецепт кабачкових вафель, розповіла, як можна приготувати гарбузовий рулет.

ВІДЕО ДНЯ

Рецепт вона виклала на своїй сторінці у соцмережах та зазначила, що у такий самий спосіб можна приготувати й яблучний рулет.

Інгредієнти: 500 г гарбуза;

1−2 ч.л. цукру + 1 ч.л. кориці (за бажанням);

4 яйця;

50−80 г цукру;

1 ч.л. ванільного цукру;

120 г борошна;

0,5 ч.л. розпушувача.

Читайте також: Крутий десерт з гарбуза: сподобається навіть прискіпливому гурману

Приготування: РЕКЛАМА Гарбуз очищаємо та натираємо на крупній терці.

Додаємо цукор (можна обійтися і без нього, якщо гарбуз дуже солодкий) та трішки кориці.

Викладаємо на деко, застелене пергаментом, та рівномірно розподіляємо. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 7−10 хвилин.

В глибоку миску вибиваємо 4 яйця, додаємо цукор та ванільний цукор, збиваємо міксером до пишної білої маси. Додаємо 120 г борошно та половину чайної ложки розпушувача.

На трохи охолоджений гарбуз виливаємо тісто, розрівнюємо і ставимо в духовку ще на 10−15 хвилин.

Перевертаємо гарбузом до верху та скручуємо у рулет. Зверху посипаємо цукровою пудрою.

Про те, як можна зберегти врожай гарбуза, аби використати його пізніше, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

74

Читайте нас у Facebook