40.97 / 41.49 45.03 / 45.67
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Хіт сезону — гарбузовий рулет: спробуйте обов'язково

16:31 10 жовтня 2024
Гарбузовий рулет

Із сезонним гарбузом можна приготувати безліч страв — суп, кашу, булочки, чізкейк… А фудблогерка Наталія Жук, яка раніше пропонувала оригінальний рецепт кабачкових вафель, розповіла, як можна приготувати гарбузовий рулет.

Рецепт вона виклала на своїй сторінці у соцмережах та зазначила, що у такий самий спосіб можна приготувати й яблучний рулет.

Інгредієнти:

  • 500 г гарбуза;
  • 1−2 ч.л. цукру + 1 ч.л. кориці (за бажанням);
  • 4 яйця;
  • 50−80 г цукру;
  • 1 ч.л. ванільного цукру;
  • 120 г борошна;
  • 0,5 ч.л. розпушувача.

Читайте також: Крутий десерт з гарбуза: сподобається навіть прискіпливому гурману

Приготування:

РЕКЛАМА
  • Гарбуз очищаємо та натираємо на крупній терці.
  • Додаємо цукор (можна обійтися і без нього, якщо гарбуз дуже солодкий) та трішки кориці.
  • Викладаємо на деко, застелене пергаментом, та рівномірно розподіляємо. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 7−10 хвилин.
  • В глибоку миску вибиваємо 4 яйця, додаємо цукор та ванільний цукор, збиваємо міксером до пишної білої маси. Додаємо 120 г борошно та половину чайної ложки розпушувача.
  • На трохи охолоджений гарбуз виливаємо тісто, розрівнюємо і ставимо в духовку ще на 10−15 хвилин.
  • Перевертаємо гарбузом до верху та скручуємо у рулет. Зверху посипаємо цукровою пудрою.

Про те, як можна зберегти врожай гарбуза, аби використати його пізніше, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

74

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

наливний медівник

Ароматний, смачний, тане в роті: готуємо наливний медівник

Карта Таро

Левам — «Колесо Фортуни», Стрільцям — «Колісниця», а Терезам — «Зірка»: Таро-прогноз на 10 жовтня

Архівне фото подружжя

Сумний виграш: чому Бред Пітт не радіє своїй перемозі над Анджеліною Джолі

Анонс премʼєри романтичного реаліті “Холостяк”

Соломія? Мережа вибухнула напередодні премʼєри «Холостяка»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту