Хіт сезону — гарбузовий рулет: спробуйте обов'язково
Із сезонним гарбузом можна приготувати безліч страв — суп, кашу, булочки, чізкейк… А фудблогерка Наталія Жук, яка раніше пропонувала оригінальний рецепт кабачкових вафель, розповіла, як можна приготувати гарбузовий рулет.
Рецепт вона виклала на своїй сторінці у соцмережах та зазначила, що у такий самий спосіб можна приготувати й яблучний рулет.
Інгредієнти:
- 500 г гарбуза;
- 1−2 ч.л. цукру + 1 ч.л. кориці (за бажанням);
- 4 яйця;
- 50−80 г цукру;
- 1 ч.л. ванільного цукру;
- 120 г борошна;
- 0,5 ч.л. розпушувача.
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Приготування:
- Гарбуз очищаємо та натираємо на крупній терці.
- Додаємо цукор (можна обійтися і без нього, якщо гарбуз дуже солодкий) та трішки кориці.
- Викладаємо на деко, застелене пергаментом, та рівномірно розподіляємо. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 7−10 хвилин.
- В глибоку миску вибиваємо 4 яйця, додаємо цукор та ванільний цукор, збиваємо міксером до пишної білої маси. Додаємо 120 г борошно та половину чайної ложки розпушувача.
- На трохи охолоджений гарбуз виливаємо тісто, розрівнюємо і ставимо в духовку ще на 10−15 хвилин.
- Перевертаємо гарбузом до верху та скручуємо у рулет. Зверху посипаємо цукровою пудрою.
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Фото — скріншот74
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