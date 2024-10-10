Неймовірно смачний гарбузовий пиріг: дуже незвичайний рецепт

Гарбузовий пиріг — те, що обов'язково потрібно приготувати восени - і не один раз. Рецептів є багато. Який вибрати?

Дуже незвичним рецептом поділилася кулінарка Елла Іванова.

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«Приготуємо смачний та ніжний гарбузовий пиріг, — каже Елла Іванова. — За бажання можете додати більше цукру. Я люблю помірно солодку випічку, тому використала цукру небагато».

Гарбузовий пиріг 120 г борошна

120 г манної крупи

100 г цукру

60 г вершкового масла

100 г молока

10 г розпушувача Начинка РЕКЛАМА 600 г гарбуза

50 г цукру

Сік лайма

8 г ванільного цукру

Готуємо начинку. Натерту м'якоть гарбуза з'єднуємо з цукром — звичайним та ванільним. Додаємо сік лайма чи лимона.

У середній висоти форму на пергамент викладаємо суху суміш — з борошна, манної крупи, цукру та розпушувача. Кладемо зверху начинку. Потім — знову суміш. І так кілька разів. Верхній шар має бути у вигляді сухої суміші. Проколюємо виделкою в кількох місцях.

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Додаємо шматочки вершкового масла на всій поверхні. І трохи заливаємо молоком.

Випікаємо при 180 градусах 25−35 хвилин.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт гарбузової зупи.

Фото з альбому Елли Іванової

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