Неймовірно смачний гарбузовий пиріг: дуже незвичайний рецепт
Гарбузовий пиріг — те, що обов'язково потрібно приготувати восени - і не один раз. Рецептів є багато. Який вибрати?
Дуже незвичним рецептом поділилася кулінарка Елла Іванова.
«Приготуємо смачний та ніжний гарбузовий пиріг, — каже Елла Іванова. — За бажання можете додати більше цукру. Я люблю помірно солодку випічку, тому використала цукру небагато».
Гарбузовий пиріг
- 120 г борошна
- 120 г манної крупи
- 100 г цукру
- 60 г вершкового масла
- 100 г молока
- 10 г розпушувача
Начинка
- 600 г гарбуза
- 50 г цукру
- Сік лайма
- 8 г ванільного цукру
Готуємо начинку. Натерту м'якоть гарбуза з'єднуємо з цукром — звичайним та ванільним. Додаємо сік лайма чи лимона.
У середній висоти форму на пергамент викладаємо суху суміш — з борошна, манної крупи, цукру та розпушувача. Кладемо зверху начинку. Потім — знову суміш. І так кілька разів. Верхній шар має бути у вигляді сухої суміші. Проколюємо виделкою в кількох місцях.
Додаємо шматочки вершкового масла на всій поверхні. І трохи заливаємо молоком.
Випікаємо при 180 градусах 25−35 хвилин.
І смачного!
Нагадаємо рецепт гарбузової зупи.
Фото з альбому Елли Іванової96
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