Україна U21 на 90+2-й хвилині програла Англії, але зберегла лідерство у групі: відеоогляд матчу відбору Євро-2025

У п'ятницю, 11 жовтня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка достроково забезпечила собі путівку до фінального турніру чемпіонату Європи, зіграла на стадіоні «Дін Корт» у Борнмуті передостанній матч у групі проти команди Англії.

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Євро-2025. Кваліфікація. Група F

Англія U21 — Україна U21 — 2:1

Україна: Нещерет, Крупський (Брагару, 46), Мельниченко, Михавко, Вівчаренко, Очеретько, Ярмолюк, Волошин (Квасниця, 84), Федор (Яцик, 72), Хлань (Смоляков, 56), Краснопір (Горбач, 56).

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Голи: Макеті (88, 90+2) — Михавко (71).

Саме команда іспанця Унаї Мельгоси завдала родоначальникам футболу єдиної поразки у групі, обігравши англійців рік тому у словацькому Кошице (3:2). Зрозуміло, чинні чемпіони Європи в цій віковій категорії прагнули реваншу.

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І їм вдалося вимучити перемогу у компенсований час: на гол динамівця Михавка після подачі кутового «дублем» відповів півзахисник «Манчестер Сіті» Макеті — 2:1.

Становище команд: 1. Україна — 24 очки (9 матчів); 2. Англія — 22 (9); 3. Сербія — 13 (9); 4. Північна Ірландія — 7 (8); 5. Люксембург — 7 (9); 6. Азербайджан — 3 (8).

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У поєдинках, що залишилися, в квартеті F зіграють: Північна Ірландія — Азербайджан (12 жовтня), Сербія — Україна, Люксембург — Північна Ірландія, Англія — Азербайджан (15 жовтня).

Збірна України точно фінішує у групі на першому місці, якщо виграє у гостях у сербів.

Додамо, що у фінальну частину Євро-2025 вийдуть безпосередньо дев'ять переможців груп, а також три збірні з найкращими показниками з тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою ще три путівки до Словаччини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська «молодіжка» здобула у відборі на Євро-2025 вольову перемогу над Сербією.

Фото uaf.ua

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