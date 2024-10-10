Фіаско Англії на «Уемблі» та порятунок Петракова при українському рефері: відеоогляди матчів Ліги націй

У четвер, 10 жовтня, десятьма матчами у чотирьох дивізіонах відновилися змагання у футбольній Лізі націй, у якій збірна України зіграє з командою Грузії.

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Ліга націй. 3-й тур

Дивізіон А

Група 2

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Ізраїль — Франція — 1:4 (Гендельман, 24 — Камавінга, 7, Нкунку, 28, Гендузі, 87, Бартола, 89).

Італія — Бельгія — 2:2 (Камбьясо, 2, Ретегі, 24 — Де Кейпер, 42, Троссар, 62). На 38-й хвилині вилучено Пеллегріні (Італія).

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Становище команд: 1. Італія — 7 очок; 2. Франція — 6; 3. Бельгія — 4; 4. Ізраїль — 0.

Дивізіон В

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Група 2

Англія — Греція — 1:2 (Беллінгем, 87 — Павлідіс, 49, 90+4).

Сенсаційну перемогу над Англією на «Уемблі» (першу в історії!) греки присвятили своєму партнерові по збірній Джорджу Белдоку, який трагічно загинув напередодні.

Фінляндія — Ірландія — 1:2 (Пах'янпало, 17 — Скейлс, 57, Брейді, 88).

Становище команд: 1. Греція — 9; 2. Англія — 6; 3. Ірландія — 3; 4. Фінляндія — 0.

Група 3

Австрія — Казахстан — 4:0 (Баумгартнер, 10, Лінгарт, 53, Забітцер, 56, Зайдль, 79).

Норвегія — Словенія — 3:0 (Холанд, 7, 62, Серлот, 52).

Лідер атак норвежців Ерлінг Холанд вже забив 18 голів у 15 матчах за клуб та збірну цього сезону. Ба більше, форварду «Манчестер Сіті» знадобилося лише 36 матчів, щоб із 34 точними ударами перевершити досягнення найкращого бомбардира збірної Норвегії за всю історію Йоргена Юве, який забив свій останній (33-й) м'яч за національну команду у 1934 році.

Становище команд: 1. Норвегія — 7; 2. Австрія — 4; 3. Словенія — 4; 4. Казахстан — 1.

Дивізіон С

Група 4

Латвія — Північна Македонія — 0:3 (Атанасов, 35, Камілі, 70, Ельмас, 90+3).

Фарерські острови — Вірменія — 2:2 (Беньямінсен, 37, Б'ярталід, 85 — Селарраян, 44, Манвелян, 90+3).

Команда українського тренера Олександра Петракова за суддівства українського рефері Олексія Деревинського врятувалася від поразки на островах лише у компенсований час.

Становище команд: 1. Північна Македонія — 7; 2. Вірменія — 4; 3. Латвія — 3; 4. Фарерські острови — 2.

Дивізіон D

Група 1

Гібралтар — Сан-Марино — 1:0 (Брітто, 62).

Становище команд: 1. Гібралтар — 4; 2. Сан-Марино — 3; 3. Ліхтенштейн — 1.

Група 2

Молдова — Андорра — 2:0 (Йоніце, 31, Кожокару, 90+5).

Становище команд: 1. Молдова — 6; 2. Мальта — 3; 3. Андорра — 0.

У п'ятницю, 11 жовтня, у Лізі націй зіграють: дивізіон А — група 3: Боснія та Герцеговина — Німеччина, Угорщина — Нідерланди; дивізіон В — група 1: Україна — Грузія, Чехія — Албанія, група 4: Ісландія — Уельс, Туреччина — Чорногорія; дивізіон С — група 1: Естонія — Азербайджан, Словаччина — Швеція.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України програла у Лізі націй Албанії (1:2) та Чехії (2:3).

Фото X England

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