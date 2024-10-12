Ексзірка збірної росії з футболу не вважає своїх дітей росіянами (відео)

Колишній футболіст «Спартака», «Сельти» та збірної росії 56-річний Олександр Мостовий зізнався, що його діти ніколи не були в рф. Раніше колишнього гравця збірної країни-агресора засудили до дев'яти з половиною років колонії суворого режиму.

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Знаменитий футболіст був сім років одружений з француженкою Стефані, яка народила йому дочку Емму та сина Олександра.

«Та вони й не знають, що таке росія, — розповів Олександр Мостовий в інтерв'ю YouTube-каналу Олесі Серьогіної. — Вони ніколи в житті не були в росії. Раніше не могли, а зараз уже дорослі. І син дорослий, і дочка доросла. Вони в Іспанії живуть. Вони — європейці. Вони російською тільки зі мною можуть говорити. Розмовляють нормально, просто ти одразу зрозумієш, що це не росіяни. З акцентом? Ну, звісно. Вони говорять іншими мовами — іспанською, французькою, англійською. Тож так».

Нагадаємо, що Олександр Мостовий провів 13 матчів (забив три м'ячі) за збірну Радянського Союзу, а також 50 поєдинків (10 голів) за збірну росії. У футболці «Спартака» він став дворазовим чемпіоном СРСР, з «Бенфікою» виграв Кубок Португалії, а зі «Страсбургом» та «Сельтою» — Кубок Інтертото.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сина ексфутболіста збірної росії образили в Англії через «російського» минулого батька.

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