Погодний фактор: військові експерти пояснили, чому росіяни поспішають «видавити» ЗСУ з Курської області

Російські війська здійснили контратаку в Курській області, щоб витіснити українських військових із регіону найближчим часом. Якщо це не вдасться, погані погодні умови восени та на початку зими обмежуватимуть маневр на полі бою. Такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення війни (ISW).

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«Російське військове командування може бути стурбоване тим, що погані погодні умови восени 2024 року та на початку зими 2024−2025 років сприятимуть позиційним боям у Курській області, а також дадуть українським військам більше часу, щоб закріпитися на своїх головних рубежах та закріпити існуючі позиції « , — йдеться у звіті.

Також у звіті говориться, що спроби російських військ є ускладненими у зв'язку з наявністю у ЗСУ більш розгалуженою фортифікаційною мережею в Курській області, тому виділених москвою для проведення т.зв. «конттерористичної операції» в Курській області ресурсів — як технічних так і людських — може виявитися недостатньо.

При цьому експерти припускають, що на перекидання більшої кількості особового складу в цей регіон російське командування не готове, припускаючи, що українська присутність там збережеться до 2025 року.

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Проведені передислокації лищ погіршили боєздатність російських оперативних угруповань у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях.

Зазначимо, що за оцінками головнокомандувача ЗСУ генерала Сирського, що з початку операції ЗСУ у Курській області російські війська передислокували туди близько 50 тисяч військовослужбовців з інших оперативних напрямків.

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Нагадаємо, що за словами Володимира Зеленського, Україна утримуватиме захоплені російські території необмежений час, щоб змусити російського президента володимира путіна розпочати переговори.

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