Російські танки застрягли у власних пастках: експерти про невдалу контратаку військ рф під Курськом

Потужне російське угрупування, ймовірно, з 15-ї бригади, контратакувало українську ділянку фронту в Курській області росії. Атака, метою якої було утримуване українцями село Плехове на південному краю виступу, не просто провалилася — вона провалилася у найбільш іронічний спосіб. Російська колона застрягла в протитанкових пастках — траншеї та лінії бетонних загороджень, які росіяни побудували ще до вторгнення українських військ у Курськ на початку серпня, пише Forbes.

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За межами Плехова є дві основні оборонні споруди, побудовані росіянами, — протитанкові пастки та розташований поруч комплекс піхотних окопів. Атакуючи, росіяни намагалися прорватися через протитанкові пастки, коли українська 129-та бригада Територіальної оборони запустила хвилю безпілотників з вибуховими пристроями.

«Наші воїни дали урок російським окупантам та їхній техніці, спалили десятки одиниць бронетехніки та ліквідували особовий склад противника», — написав воєнний кореспондент Юрій Бутусов.

Оборонні споруди російського виробництва, які допомогли відбити цей нещодавній російський штурм, могли б стати серйозною перешкодою для українського вторгнення, але не стали. Згідно з отриманими розвідданими, оборонні споруди за межами Плехова були укріплені кількома взводами та щонайменше однією ротою разом з потенційно кількома сотнями солдатів.

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Але російські війська в Курську були захоплені зненацька несподіваною українською атакою 6 серпня і не змогли застосувати свою значну вогневу міць, включно з майже 200 артилерійськими знаряддями, до того, як на них налетіли українські механізовані війська, що швидко рухалися.

Тож протитанкові пастки та кільцеві піхотні окопи стали українським надбанням. І на відміну від попередніх російських окупантів, бійці 129-ї бригади Територіальної оборони цілком очікували контратаки та були готові скористатися перевагами добре зробленої оборони.

Це заслуга російських інженерів, які будували оборонні споруди, що вони спрацювали так, як було заявлено, і сповільнили ворожий штурм на достатній час, щоб місцеві захисники змогли розгорнути свої найкращі вогневі засоби. Те, що їхні товариші побудували ефективні протитанкові пастки, безумовно, є холодною втіхою для російських військ, які зрештою потрапили в пастку.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що росіяни передбачали вторгнення ЗСУ у Курську область ще 2023 року.

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