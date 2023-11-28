«Це просто смішно»: фахівець розвіяв міфи про солодке та результати схуднення

Неодноразово у себе під постами український фітнес-тренер Юрій Попко, який розповідав про баланс у харчуванні для тих, хто прагне схуднути та тримати нормальну вагу, бачив наступні коментарі «я схудла на 10−15 кг, бо відмовилась від солодкого». То ж чи дійсно відсутність солодкого та цукру в раціоні гарантує, що ви схуднете — він прокоментував на своїй сторінці у соцмережі.

РЕКЛАМА

«Ви якщо схуднули, це тільки тому, що зробили дефіцит калорій, а якщо ви просто забрали солодке і більше нічого в своєму раціоні не міняли, то схуднули по тій причині, що на 300−500 ккал менше стали споживати калорій через відмову від солодкого, але з таким же успіхом можна було забрати будь-які інші продукти і створити такий самий дефіцит.

Якщо ви бачите, чуєте від фахівця пораду, «щоб схуднути, слід відмовитись від солодкого», задумайтесь про те, що вам варто пошукати іншого наставника. Яким чином фізично ви збираєтесь це зробити? Перестанете солодити чай з кавою? Це виглядає смішно, на фоні того, що ви станете споживати на декілька чайних ложок цукру менше, але натомість будете споживати його з інших продуктів десятками ложок, так як його додають практично в усі промислові вироби, бо це маркетинг, а цукор — як наркотик, це смачно, і ти хочеш ще більше!

Куди додають цукор? Солодкі води, компоти, соки, випічка, йогурти, сосиски, ковбаси, соуси, хліб та багато інших, склад просто прочитайте — цукор всюди, навіть там, де ви і не підозрюєте.

Хіба як варіант виключити з раціону кристалічний цукор та купу продуктів, які його містять. Також врахуйте, що у фруктах його чимало. Цукор у кінцевому результаті перетворюється у паливо — глюкозу. Це простий цукор, необхідний організму як основне джерело енергії. При споживанні вуглеводів, вони розщеплюються на глюкозу і інші прості цукри, які засвоюються тонким кишківником і надходять в кров. Більшості клітин організму глюкоза потрібна для вироблення енергії".

РЕКЛАМА

Тому стає зрозуміло, додає Попко, що при споживанні будь-яких вуглеводів, навіть, де немає цукру, в тому ж числі круп і макаронів, в кінцевому результаті все одно вони, як і цукор, перетворюються на глюкозу.

«Глюкоза бере участь в багатьох реакціях обміну речовин в організмі та займає центральне місце у вуглеводному обміні.

РЕКЛАМА

Основний запасний вуглевод організму — глікоген, молекула якого побудована зі з′єднаних між собою залишків глюкози. Глікоген — це швидка енергія, її організм використовує, коли потрібно вже і зараз, він зберігається у печінці і в більшій мірі у мʼязах. Грубо кажучи ±400г. Все, що більше — то йде в банк, тобто у підшкірний та вісцеральний жир, якщо ви перебираєте норму калорій, а не лише цукру і вуглеводів. Надлишок білків та жирів також туди потрапляє при переїданні.

Будете ви споживати солодке чи не будете — напряму ніяк не впливає на те, схуднете ви чи ні, на це впливає лише є дефіцит калорій або ні. Солодке — це вуглеводи, які потрібні нам щодня. Але цукор, який є в складі солодкого — це дурниця, він не містить ні білка, ні клітковини, ні води, ні вітамінів, ні мінералів, він не насичує ані організм поживними речовинами, ані не дає тривалу ситість шлунку.

РЕКЛАМА

Відповідно, надлишок його (цукру) більше 50 г на день шкідливо впливає на здоров’я в довготривалій перспективі, різко підіймає рівень глюкози в крові, що недобре для підшлункової, рівень інсуліну відповідно високий, що перешкоджає жироспалюванню (але якщо є дефіцит калорій, то це несуттєво), погано впливає на імунітет, шкіру, травлення, зуби, судини".

Фітнес тренер констатує — солодке при схудненні обов’язкове, а забороняти собі ті чи інші продукти — нерозумно і таке роблять ті, кому бракує елементарних знань. Довго так не протримаєтесь, якщо ви солодкоїжка, але знайте міру!

«Це зменшує ймовірність зривів, харчування повинно бути різноманітним і смачним, але на такі пусті вуглеводи виділяйте не більше 20% калорій від свого денного раціону, або 20−30% від своєї добової норми вуглеводів і не перевищуйте денну норму 50 г на день. Проблема не в самому солодкому, а лише в кількості, як часто і в яких кількостях, часто продукти солодкі ще й дуже калорійні через додавання жирів, типу тістечок, тортиків».

Раніше «ФАКТИ» писали, як без проблем втратити зайві сантиметри. Зокрема, не купуйте знежирені продукти.

113

Читайте нас у Facebook та Instagram