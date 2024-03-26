Як зробити каву кориснішою для здоров'я: проста порада кардіолога

Відома кардіологиня Лакшмі Мехта розповіла про простий спосіб зробити каву корисною для серця. Для цього достатньо додати до напою трохи кориці, пише Parade.

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За словами Мехті, результати досліджень свідчать про те, що у пацієнтів з діабетом другого типу кориця знижує рівень цукру, тригліцеридів та холестерину. Її слова були підтверджені доктором Семюелом Матісом. Медичний фахівець додав, що за допомогою кориці можна зміцнити імунну систему, а також зменшити ризик виникнення онкологічних захворювань. Крім серця, захисну дію кориця чинить на мозок. Корицю можна додавати до кави замість цукру. Це буде дуже корисним для серця.

Матіс повідомив, що корисність кави для серця науково доведена. Кавомани рідше страждають на серцево-судинні захворювання. При регулярному вживанні кави ризики порушення серцевого ритму, серцевої недостатності та гіпертонії знижуються. Головне не перестаратися. Протягом дня можна випивати не більше 4−5 чашок.

Як писали «ФАКТИ», раніше науковці з’ясували, що любителі кави рідше хворіють на рак товстої кишки та розповіли, чим корисна кориця.

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