Збільшує у жінок ризик переломів: лікар назвав несподівані побічні ефекти надмірного вживання кави

Важко знайти людину, яка б ніколи не куштувала цей напій. Ба більше, багато з нас не уявляють свого ранку без горнятка цього запашного напою. Але мало хто говорить про її вплив на здоров'я та нашу нервову систему зокрема, пише невролог Анатолій Німчук.

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«Одним з основних дієвих компонентів кави є кофеїн. Саме він є тією основною речовиною, що робить нас бадьорішими кожного ранку. Це пов'язано з його особливостями стимулювальної дії на наш мозок. Правда ефект залежить від того, наскільки швидко наш організм переробляє (метаболізує) та виводить кофеїн. Декому достатньо однієї чашки кави, щоб вже почали тремтіти руки та виникло відчуття внутрішнього неспокою. Таким особам я б не рекомендував вживання кави більш як 1 чашки на день. Інший, навпаки, може випити 4−5 чашок кави й одразу піти спати. Все це залежить від активності гену CYP1A2.

Кава здатна підвищувати зосередженість на якомусь завданні, проте не підвищує нашу креативність. Тобто кава спричиняє загальностимулюючий вплив, роблячи нас більш активними, більш бадьорими, при цьому не підвищує наші творчі здібності".

Вважається, додає лікар, що за рахунок антиоксидантів, що містяться в каві, особи, що вживають 3−5 чашок на день, мають менший ризик отримати інфаркт міокарду чи захворіти на миготливу аритмію, має захисний вплив проти певних видів раку.

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«Регулярне вживання кави пов'язане з нижчим ризиком захворіти на цукровий діабет та хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Вчасно випита кава може запобігати розвиткові мігренозного нападу. Регулярне вживання кави попереджає надмірний набір ваги з віком.

Але регулярне вживання кави під час вагітності призводить до дефіциту ваги у новонародженого, сприяє невиношуванню вагітності та передчасним пологам. Кава спричиняє підвищення тиску та частоти пульсу. Проте дія триває не більше години та й зазвичай спостерігається лише у тих, хто п’є каву нерегулярно.

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Надмірне захоплення кавою збільшує у жінок ризик переломів, але це здебільшого стосується жінок в менопаузі Вживання понад 3−4 чашки кави на день фактично сприяє хронізації мігрені (почастішанню нападів з нечутливістю до ліків).



Наукова спільнота ж в цілому сходиться на думці, що безпечними та корисними вважаються споживання 3−4 чашок кави на день, а для вагітних кількість випитої кави не повинна перевищувати 1−2 чашок на день".

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Раніше повідомлялося, що вчені хочуть змінити аромат листя чаю, як це вплине на його смак.

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