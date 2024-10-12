9 жовтня Державне Бюро Розслідувань повідомило, що у депутатки Хмельницької міської ради від «Європейської Солідарності» Світлани Барановської знайшли понад 1,5 млн незадекларованих доларів.

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Як повідомляє політолог Олександр Кочетков у своєму Facebook, керівництво партії зараз начебто робить все можливе, щоб медійно перебити корупційний скандал.

За його словами, лідер партії Петро Порошенко, який «полюбляє критикувати всіх і кожного, натякаючи на власну безгрішність», був розлючений корупційним конфузом. Він навіть дав команду своїй потужній медійній команді гасити розголос про мільйонершу з Хмельницьку, яка спалилися.

«І це замість того, щоб дати принципову оцінку обласній організації, по списку якої стала депутаткою Баранська, і загалом всій цій вкрай непривабливий ситуації. Мабуть, 1 млн 491 тис доларів США, 30 тис євро, 500 тис грн, які, за повідомленням прокуратура, знайшли у депутатки, для публічної реакції від Сивочолого недостатньо», — написав Кочетков.

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Політолог підсумовує, що цей випадок яскраво демонструє, що на місцях владу і опозицію розрізнити неможливо.

«І зовсім не тому, що і ті, і ті однаково самовіддано працюють на перемогу України…», — підкреслив Кочетков.

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