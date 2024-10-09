«Живи із задоволенням»: ДБР виявило у депутатки Хмельницької міськради понад півтора мільйона незадекларованих доларів

В Україні викрили чергову чиновницю-мільйонерку. Цього разу у Хмельницькому. Працівники ДБР знайшли у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.

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«Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті», — йдеться у повідомленні.

Слідчі Бюро розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка.

В межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання депутатки. В ході обшуків вилучено понад 1 млн 491 тис доларів США, 30 тис євро, 500 тис грн, уточнили у прокуратурі.

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Наразі жінка затримана за підозрою у незаконному збагаченні. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією всього майна.

За інформацією ЗМІ, йдеться про Світлану Баранську, яка є за сумісництвом директором приватної компанії.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями у Житомирі поліція вилучила під час обшуків понад 4,4 мільйона гривень у лікарки, яка підозрюється в участі у схемі надання фіктивних інвалідностей для ухилення від мобілізації.

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