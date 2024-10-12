Водолії можуть розраховувати на премію, Діви та Водолії ризикують повторити колишні помилки: гороскоп на неділю, 13 жовтня

Астрологи, які раніше розповіли, на кого із знаків зодіаку чекає успіх у вихідні дні 12−13 жовтня, вважають, що 13 жовтня є не найкращим часом для важливих справ, тому їх бажано відтермінувати на початок наступного тижня.

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В цей день не можна допускати не лише поганих вчинків і недобрих намірів, а й злих думок. Також необхідно робити добро оточуючим, не чекаючи при цьому подяки у відповідь.

13 жовтня не можна емоційно реагувати на недоброзичливе ставлення оточуючих, оскільки в такий спосіб примножується існуюче зло.

Овен

Щоб провести вдало день, постарайтеся серйозно ставитися до подій, що відбуваються. Ваше небажання розв'язувати проблеми, що накопичилися, призводитиме до сварок з близькими, конфліктів з колегами. Боріться з нападами лінощів, інакше на вас чекають неприємності. Поїздка чи відрядження будуть для вас сприятливими, інформує Ukr.Media.

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Телець

Вам необхідно переглянути свої погляди, змінити підходи до деяких питань, щоб ефективніше виконувати свої обов'язки. Можливо це буде непросто, але від цієї трансформації залежить ваш професійний успіх. Приділяйте час вивченню нової інформації, стежте за новинами.

Близнюки

День стане успішним, якщо ви будете активними та не повторите своїх минулих помилок. Гарний час для початку якоїсь спільної справи з партнером. Вам потрібно бути обережнішими з незнайомими людьми, вони можуть виявитися корисливими, використовувати вас у своїх інтересах. Вечір краще провести з близькими чи покликати гостей.

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Рак

Ракам треба сконцентруватися на тих справах, які сприятимуть їхній кар'єрі. Ви зможете досягти бажаних результатів. Не треба обіцяти, що не зможете виконати. Не беріть на себе більше обов'язків, дійте в рамках посадових інструкцій. Сьогодні також добрий день для побачень, романтичних знайомств.

Лев

День 13 жовтня очікується напружений, проте ваша готовність іти на компроміс виявиться дуже корисною. Це добрий час для ініціювання нових справ, творчого самовираження. Будьте ініціативнішими при знайомствах, висловлюйте симпатію. Боріться з нападами лінощів, щоб досягти бажаного.

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Діва

У когось станеться цікаве знайомство. Використовуйте минулий досвід і не повторюйте своїх помилок, щоб створити серйозні стосунки. Більше думайте про інших, уникайте егоїстичного підходу. Намагайтеся не робити великих покупок, особливо в кредит. Найкраще зайнятися пошуками додаткового доходу.

Терези

Чим би ви не займалися, намагайтеся уникати поспіху та хаосу, дотримуйтесь правил, тримайте в порядку свої думки. Впевненість та наполегливість приведуть до успіху. Деякі невдачі очікують в особистих стосунках. Варто позбавитися минулого, зробити крок уперед і не шкодувати про помилки. Зберігайте витримку і холоднокровність, щоб не відбувалося довкола.

Скорпіон

Причиною сварок із близькими та друзями може стати нестриманість та різкість. Потрібно бути м'якшими у спілкуванні, проявляти ввічливість, дружелюбність та тактовність. Корисно приділити час підвищенню своєї кваліфікації, придбанню знань та навичок, саморозвитку. Тим, хто шукає нове місце роботи, гороскоп обіцяє надходження цікавих пропозицій.

Стрілець

Якщо останнім часом ви відчували певний застій у роботі чи у відносинах, то сьогодні є шанс зробити крок уперед. Поміняйте свій звичайний підхід до справ, використовуйте нові методи, не бійтеся складнощів. Щоб зберегти гармонію та довіру у вашій парі, знаходьте компроміс, проведіть разом час.

Козоріг

Ваш рівень енергії помітно виросте. Командна робота буде ефективнішою. Якщо відносини на роботі не дуже хороші, докладіть зусиль, щоб їх нормалізувати, зробити дружніми. Це стосується й особистого життя. Не варто доводити правду та вимагати виконання ваших бажань за допомогою тиску.

Водолій

Велика ймовірність, що люди чи події минулого знову повернуться у ваше життя. Ви можете потрапити під їх вплив, стати залежними, робити ті самі помилки. Хоча особливих проблем не передбачається, не забувайте про своє здоров'я, займіться спортом, прогуляйтеся на свіжому повітрі. Ви можете отримати несподіваний прибуток, премію.

Риби

Ваші шанси налагодити потрібні контакти та познайомитися із впливовими людьми зростуть. Намагайтеся з ними налагодити дружній контакт. Це стане в нагоді в подальшій роботі. Ймовірне, романтичне побачення, знайомство. Будьте природні, так ви справите хороше враження на людину, що сподобалася.

Раніше «ФАКТИ» опублікували східний гороскоп на тиждень 14 — 20 жовтня.

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