Фахівці зі східних гороскопів вважають, що початок нового тижня обіцяє приємні зміни для багатьох із нас, пише slovofraza.com.

На їхню думку, успіх у цей період буде на боці тих, хто відкритий до змін та готовий діяти обдумано.

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Щур

Щурам рекомендується якнайшвидше позбутися негативних думок. Якщо цього не зробити, можна зіткнутися із занепадом сил і втратою мотивації, що призведе до неприємних наслідків. У спілкуванні з оточуючими краще виявляти стриманість, чи то розмова з близькими, партнером чи зовсім незнайомими людьми. Зараз особливо важливими є доброта і вміння підбирати слова. Обережність та вміння керувати емоціями допоможуть уникнути конфліктів та неприємностей.

Бик

Для Биків початок тижня може бути нелегким, але важливо починати ранок із приємних та надихаючих занять. Це допоможе їм легше налаштуватися на успіх. Можливо, що у житті Биков відбудуться значні зміни, які торкнуться різні аспекти їхнього життя. Для цього потрібно виявляти уважність і не упускати шанси, що надаються долею. Ці зміни можуть бути виключно сприятливими, якщо Бики будуть уважні до деталей.

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Тигр

У Тигрів тиждень може бути не найпростішим. Можливі неприємні події та зміни, які принесуть приводи для тривог та хвилювань. Однак підтримка близьких допоможе впоратися із внутрішніми страхами. У період з 14 по 20 жовтня Тиграм слід діяти за принципом «тише їдеш — далі будеш», уникаючи поспішних рішень та емоційних сплесків. Логіка та розважливість будуть найкращими помічниками, тому важливо не покладатися на інтуїцію та приймати виважені рішення.

Кролик

Кроликам варто бути особливо уважними до оточення, адже цього тижня можуть активізуватися заздрісники та недоброзичливці. Не виключено, що виникнуть ситуації, що нагадують про неприємності минулого. Якщо у Кроликів є жаль про давні події, саме час відпустити їх і не зациклюватися на негативі. Інакше ризикуєте знову зіткнутися з тим, про що хотілося б забути. Щоб тиждень пройшов вдало, краще зосередитись на майбутньому та перестати шкодувати про минуле. Всесвіт підтримає вас у зціленні душевних ран і відкриє нові перспективи.

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Дракон

Дракони на цьому тижні можуть опинитися в гущі роботи та турбот. Можливо, вони прагнутимуть збільшити свої доходи та зміцнити позиції у бізнесі чи на роботі. Однак важливо пам'ятати про баланс між працею та відпочинком, щоб не перегоріти. Також слід контролювати свою поведінку: якщо Дракони будуть агресивні щодо оточуючих, це може залучити негативну енергію. Навчіться прощати образи, щоб зберегти гармонію у відносинах з колегами, друзями та близькими.

Змія

Змій чекає тиждень, повний хаосу і непередбачуваних ситуацій. Але, завдяки своїй мудрості та гнучкості, вони зможуть залишатися на плаву, навіть якщо навколо все змінюватиметься. Це сприятливий час для налагодження спілкування із протилежною статтю, що може призвести до нових романтичних чи ділових контактів. Дуже важливо дотримуватися запланованого графіка та не змінювати плани на ходу, інакше можна втратити успіх. Зібраність та дисципліна стануть ключем до успіху.

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Кінь

Коням цього тижня важливо знайти відповідний спосіб відпочинку та відновлення сил. Перегляд улюблених фільмів, час, проведений вдома, або генеральне прибирання можуть стати чудовим вибором. У відносинах із партнером слід уникати навіть натяків на флірт з іншими людьми. Експерти радять коням не допускати легковажних захоплень. У фінансовій та професійній сферах успіх прийде не до тих, хто віддає перевагу помірності, а до тих, хто готовий йти на максимум. Якщо ви хочете збільшити доходи, доведеться докласти більше зусиль і позбутися лінощів.

Коза

Кози можуть відчути сильне бажання присвятити більше часу роботі та бізнесу. Прагнення успіху цілком природно, але важливо пам'ятати, що внутрішній настрій відіграє ключову роль у досягненні цілей. Безрозсудний альтруїзм краще залишити осторонь: допомагати іншим варто лише тоді, коли це доречно і не на шкоду собі. Трохи скромності не зашкодить, особливо тим Козам, які досягнуть значних успіхів. Не варто афішувати свої здобутки, адже, як кажуть, щастя любить тишу.

Мавпа

Мавпам важливо зберігати високу енергетику, особливо тим, хто працює багато. У період з 14 по 20 жовтня, ймовірно, доведеться обирати між активністю в особистому житті та зануренням у справи. Посидіти на двох стільцях не вдасться, тож варто зосередитись на чомусь одному. Також Мавпам рекомендується переглянути свої консервативні погляди. Навколишні можуть не схвалити стереотипне мислення, і, можливо, доведеться переглянути своє ставлення до багатьох аспектів, щоб залишатися в гармонії з оточуючими.

Півень

Людям, народженим на рік Півня, цього тижня логіка та здоровий глузд можуть відійти на другий план. На передній план вийде інтуїція, особливо у питаннях, що стосуються кохання та взаємин. При спілкуванні з родичами та друзями краще уникати ультиматумів та конфліктів. Півні матимуть здатність знаходити компроміси, тому агресивну поведінку варто виключити. Сварки можуть призвести до майбутніх розривів та почуття самотності, тому краще прагнути гармонії та розуміння.

Собака

Собакам на цьому тижні слід бути особливо обережними з людьми, які можуть «висмоктувати» їхню енергію. У період з 14 по 20 жовтня по дорозі можуть зустрічатися неприємні особи, включаючи старих ворогів. Деякі з цих людей прагнутимуть зіпсувати настрій та створити проблеми. Простих вибачень чи спроб згладити ситуацію може бути недостатньо. Важливо не лише не допускати появи нових ворогів, а й демонструвати оточуючим свої сильні сторони, щоб зміцнити своє становище.

Свиня

Для Свиней настав час відпустити жаль і перестати займатися самокритикою щодо минулих помилок. У фінансовій та професійній сфері успіху можна досягти через активні та рішучі дії. Експерти наполегливо рекомендують Свиням менше відволікатися та більше зосереджуватися на роботі. Всі інші справи можуть зачекати, зараз пріоритет — посилена робота та завзятість, які допоможуть досягти значних результатів.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, на кого із знаків зодіаку чекає успіх у вихідні дні 12−13 жовтня, а також сказали, кому потрібно бути обережнішими з грошима під час ретроградного Юпітера.

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