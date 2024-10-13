Завтра, 14 жовтня, почнеться небезпечний тиждень Мисливського Місяця.



Але представники більшості знаків Зодіаку зможуть привернути удачу на свою сторону, якщо оперативно адаптуються до раптових змін, говориться в гороскопі, складеному за картами Таро в редакції українського видання.

ВІДЕО ДНЯ

Овнам — «Сила»

Карта «Сили» говорить про те, що завтра вам доведеться проявити свою внутрішню міць і стійкість. Це день, коли важливий не тільки зовнішній вплив, а й управління емоціями. Ви зможете подолати будь-які перешкоди завдяки своїй завзятості.

Тельцям — «Справедливість»

РЕКЛАМА

Завтра на вас чекає день, коли справедливість вийде на перший план. Карта вказує на необхідність ухвалити важливе рішення або зіткнутися з наслідками ваших дій. Це хороший момент для відновлення балансу у вашому житті.

Близнюки — «Блазень»

РЕКЛАМА

Карта «Блазня» натякає на початок нової подорожі. Завтра для вас буде днем відкриттів і несподіванок. Не бійтеся ризикувати і йти туди, куди вас тягне, адже нові можливості вже на горизонті.

Ракам — «Імператор»

РЕКЛАМА

Завтра ви відчуєте потребу в порядку і контролі. Карта «Імператора» закликає вас до дисципліни і відповідальності. Це день, коли важливі структура і тверді рішення, щоб досягти успіху в задуманому.

Левам — «Колесо Фортуни»

«Колесо Фортуни» вказує на те, що завтрашній день принесе непередбачувані зміни. Будьте готові до того, що доля може повернутися несподіваним чином. Удача буде на вашому боці, якщо ви адаптуєтеся до змін.

Дівам — «Туз Мечів»

Туз Мечів вказує на день ясності та рішень. Завтра у вас з'явиться можливість пролити світло на якусь проблему або ситуацію. Це час для відвертих розмов і нових починань, які вимагають рішучості.

Терезам — «Смерть»

Карта «Смерті» символізує кінець одного етапу і початок іншого. Завтра на вас чекають зміни, можливо, завершення довгого процесу або ситуації. Це день трансформації і підготовки до нового життєвого витка.

Скорпіонам — «Закохані»

Завтрашній день принесе Скорпіонам вибір, який може стосуватися особистого життя або партнерства. Карта «Закоханих» вказує на важливе рішення, пов'язане з близькими вам людьми. Довіряйте своїм почуттям та інтуїції.

Стрільцям — «Суд»

Карта «Суду» вказує на день відплати й осмислення. Завтра Стрільці відчують, що настає момент, коли необхідно підбити підсумки і винести уроки з минулого. Це час для очищення і готовності до нового етапу.

Козерогам — «Паж Пентаклів»

«Паж Пентаклів» віщує день можливостей і нових ідей, пов'язаних із роботою або фінансами. Завтра Козероги можуть отримати вигідні пропозиції або відкрити для себе перспективи для зростання. Важливо бути уважним до деталей.

Водоліям — «Маг»

Завтра перед вами відкриються шляхи для прояву вашої внутрішньої сили. Карта «Мага» вказує на здатність досягати успіху завдяки своїм знанням і вмінням. Водолії, використовуйте свої таланти, щоб досягти задуманого.

Рибам — «Відлюдник»

Карта Відлюдника говорить про необхідність провести час наодинці із собою. Завтра Риби можуть відчути потребу в усамітненні та самоаналізі. Це день для глибоких роздумів і пошуку відповідей на важливі питання.

Також пропонуємо до Вашої уваги Таро-прогноз на наступний тиждень від української фахівчині.

А ще неодмінно скористайтеся порадами Східного гороскопу на наступний тиждень.

481

Читайте нас у Facebook