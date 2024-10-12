Оновлений рекорд Кріштіану Роналду та вимучена перемога Іспанії: відеоогляди матчів Ліги націй

У суботу, 12 жовтня, у Лізі націй, де напередодні Україна відсвяткувала першу перемогу, відбулися ще вісім матчів у двох дивізіонах.

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Ліга націй. 4-й тур

Дивізіон А

Група 1

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Хорватія — Шотландія — 2:1 (Матанович, 36, Крамарич, 70 — Чалета-Цар, 33, у свої ворота).

Польща — Португалія — 1:3 (Зелінські, 78 — Бернарду Сілва, 26, Кріштіану Роналду, 37, Беднарек, 88, у свої ворота).

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Відзначившись точними ударами у всіх трьох поєдинках Ліги націй, 39-річний Кріштіану Роналду довів кількість своїх голів за Португалію до 133 (світовий рекорд) та збільшив свій бомбардирський показник у кар'єрі — 906 м'ячів.

Становище команд: 1. Португалія — 9 очок; 2. Хорватія — 6; 3. Польща — 3; 4. Шотландія — 0.

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Група 4

Іспанія — Данія — 1:0 (Субіменді, 79).

Сербія — Швейцарія — 2:0 (Ельведі, 45+1, в свої ворота, Мітровіч, 61). На 72-й хвилині Емболо (Швейцарія) не реалізував пенальті.

Становище команд: 1. Іспанія — 7; 2. Данія — 6; 3. Сербія — 4; 4. Швейцарія — 0.

Дивізіон С

Група 2

Литва — Косово — 1:2 (Голубіцкас, 84 — Жегрова, 20, Краснікі, 65).

Кіпр — Румунія — 0:3 (Ман, 16, Марін, 25, Дрегушин, 35).

Становище команд: 1. Румунія — 9; 2. Косово — 6; 3. Кіпр — 3; 4. Литва — 0.

Група 3

Болгарія — Люксембург — 0:0.

білорусь — Північна Ірландія — 0:0 .

Положення команд: 1. білорусь — 5; 2. Болгарія — 5; 3. Північна Ірландія — 4; 4. Люксембург — 1.

У неділю, 13 жовтня, у Лізі націй зіграють: дивізіон В — група 2 — Фінляндія — Англія, Греція — Ірландія, група 3: Казахстан — Словенія, Австрія — Норвегія; дивізіон С — група 4: Вірменія — Північна Македонія; Фарерські острови — Латвія; дивізіон D — група 1: Ліхтенштейн — Гібралтар, група 2: Мальта — Молдова.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіста збірної Греції знайшли мертвим у передмісті Афін.

Фото record. pt

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