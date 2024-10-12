Де дивитись онлайн Україна — Чехія: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги націй

У понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу, яка обіграла Грузію (1:0), проведе на «Тарчинські Арені» у польському Вроцлаві поєдинок 4-го туру Ліги націй проти команди Чехії (арбітр — Гульєрмо Куадра з Іспанії).

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Раніше суперники зустрічалися один з одним шість разів. Двічі успіх сприяв українцям (2:1, 1:0 у 2018-му), два поєдинки завершилися внічию (0:0 у 2012-му, 1:1 у 2021-му) та дві зустрічі виграли чехи (4:0 у 2011-му і 3:2 у 2024-му).

Відеоогляд матчу Чехія — Україна — 3:2

Додамо, що окрім перемоги над командою Сергія Реброва, підопічні Івана Гашека у нинішньому розіграші Ліги націй також здолали Албанію (2:0) та програли Грузії (1:4).

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У майбутньому протистоянні букмекери бачать невеликим фаворитом збірну України. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «жовто-синіх» приймає з коефіцієнтом 2,68, на нічию — 3,31, на виграш чехів — 2,79.

У прямому ефірі поєдинок Україна — Чехія на території нашої країни дивіться безплатно о 21:45 на регіональних каналах «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Одеса», «Суспільне: Рівне» тощо). Також пряму трансляцію з Вроцлава заплановано на медіасервісі MEGOGO.

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Ліга націй. Дивізіон В. Група 1. 4-й тур

14 жовтня (понеділок)

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Україна — Чехія 21:45 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Додамо, що ще в одному матчі у квартеті цього ж дня зіграють Грузія та Албанія (19:00).

Становище команд: 1. Грузія — 6 очок (різниця м'ячів — 5:2); 2. Чехія — 6 (6:6); 3. Албанія — 3 (2:4); 4. Україна — 3 (4:5).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України на старті Ліги націй програла Албанії.

Фото uaf.ua

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